Iranul a scris istorie la CM de handbal! Interviu cu portarul care a oferit imaginea turneului: “Am început să plâng și nu mă puteam opri!”. Video

la Campionatul Mondial de handbal feminin. Echipa asiatică a jucat împotriva României primul meci la un turneu final și a reușit să ofere imagini emoționante la competiția din Spania.

Interviu cu portarul care a oferit imaginea turneului: “Urmăresc Instagramul jucătorilor internaționali”

Fatemeh Khalili, portarul naționalei din Iran, a impresionat o lume întreagă prin prestațiile de la CM. Iar la finalul meciului cu Norvegia, a fost desemnată jucătoarea meciului, .

Portarul naționalei din Iran a acordat un interviu în care a vorbit despre participarea la Campionatul Mondial, spunând că a început la futsal și abia apoi a făcut pasul spre handbal, anul 2021 fiind primul la un club profesionist:

ADVERTISEMENT

“Mereu mi-am dorit să fiu la Campionatul Mondial și este o onoare să fiu aici. Urmăresc Instagramul jucătorilor internaționali. Inclusiv echipele. A fost o mare plăcere să joc împotriva acestor celebrități din lumea handbalului, o senzație incredibilă.

“Am început cu futsal, sport pe care l-am practicat pentru cinci luni”

Acest an a fost primul în care am activat în handbalul profesionist, la Antalya Anadolu în Turcia. Am început cu futsal, sport pe care l-am practicat pentru cinci luni. Apoi, m-a văzut antrenorul și am trecut la handbal.

ADVERTISEMENT

Sunt în echipa națională de vreo 9 ani. Este foarte greu să îmi îndeplinesc obiectivul, care este să devin cel mai bun portar de handbal din lume. Chiar și privind ceilalți portari în clipuri video, încerc să învăț lucruri noi”.

“Faptul că acest vis devenea realitate a fost un pic prea mult pentru mine, ca să pot gestiona acel moment”

Fatemeh Khalili a vorbit și despre premiul de cea mai bună jucătoare a meciului cu Norvegia, pe care l-a primit la finalul confruntării, spunând că a încercat să se abțină să nu plângă, dar nu a putut:

ADVERTISEMENT

“Din ce știam până atunci, mereu cel mai bun jucător al meciului vine de la echipa câștigătoare și nu mi-a trecut prin cap că voi fi desemnată cea mai bună jucătoare în meciul cu Norvegia. Și după ce mi-au rostit numele, am realizat că eu sunt doar când s-a apropiat doamna respectivă de mine și coechipierele m-au îmbrățișat.

Am încercat din răsputeri să nu reacționez emoțional, dar nu am putut. Am început să plâng și nu puteam face nimic pentru a mă opri. Faptul că acest vis devenea realitate a fost un pic prea mult pentru mine, ca să pot gestiona acel moment. A fost ceva incredibil.

ADVERTISEMENT

Cred și sper că ceea ce s-a întâmplat va atrage mai mulți oameni să practice handbal în Iran, chiar și cei care nu au avut până acum legătură cu acest sport. Hai să o punem în felul ăsta, eu îmi dau viața pentru handbal. Cu alte cuvinte este viața mea. Trăiesc cu handbal”, a spus Khalili.

VEZI VIDEO:

Selecţionerul este inginer: “Doctorii spuneau că am un bilet doar dus în viața de dincolo, dar iubesc prea mult handbalul”

Selecţionerul Iranului este Ezzatollah Razmar. El este inginer ca meserie de bază, însă recunoaşte că gândul îi stă mereu la handbal. Chiar şi când a fost internat în Iordania, suferind de COVID-19, antrenorul a spus că făcea scheme de joc:

ADVERTISEMENT

“Sunt inginer. Dar handbalul e în viața mea zilnic. Ziua și noaptea mă gândesc la handbal. Când am stat 36 de zile în spital, în Iordania, mă gândeam la handbal, făceam tactici.

Doctorii spuneau că am un bilet doar dus în viața de dincolo, dar iubesc prea mult handbalul. Echipa mea era fără mine la turneu și am vrut să ajut și din spital să ajungă la Campionatul Mondial din Spania”, a spus Razmar.

Iran a încheiat grupa preliminară cu înfrângeri pe linie, însă naţionala asiatică a reuşit să îşi îndeplinească obiectivul de a participa la un turneu final.