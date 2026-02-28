Iran, decizie majoră după ce SUA și Israel au bombardat țara

ADVERTISEMENT

Israel și SUA au atacat sâmbătă, 28 februarie, Iranul. Războiul din Orientul Mijlociu afectează majoritatea domeniilor din zonă, indiferent de de specificul lor. Ce hotărâre de ultim moment au luat autoritățile din Iran.

Hotărârea luată de Iran după atacurile din partea Israelului și SUA

Situație critică în Orientul Mijlociu după ce Israel, sprijinită de SUA, a atacat Iranul în dimineața zilei de sâmbătă, 28 februarie. Conflictul dintre cele două țări afectează acum totul, inclusiv sportul.

ADVERTISEMENT

În consecință, Iranul a decis ca meciurile de fotbal programate în cursul zilei de sâmbătă să fie amânate, potrivit . Astăzi, în mod normal, trebuiau să se dispute două partide: Mes Rasfanjan – Aluminium Arak și Zob Ahan – Persepolis.

La Mes Rasfanjan este legitimat un fost jucător trecut prin SuperLiga. Mai exact, acolo evoluează în prezent Stefan Ashkovski, cel care a îmbrăcat tricoul moldovenilor de la FC Botoșani și al covăsnenilor de la

ADVERTISEMENT

Antrenorul român aflat în Abu Dhabi, reacție pentru Fanatik după izbucnirea războiului

În zona „roșie” se mai află și români, atât civili cât și sportivi precum fotbalistul Costin Amzăr, care joacă pentru Al-Nasr Dubai, dar și tehnicianul Daniel Isăilă, cel care o pregătește pe Baniyas.

ADVERTISEMENT

„Sunt ok, au fost ceva bubuitori, le-am auzitm, unde stau eu la resort. Ne-am speriat un pic, dar asta e. Nu am fost în pericol niciun moment. Am aflat de la știri. Doamne ajută să fim sănătoși!”.