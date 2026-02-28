Sport

Iran, decizie majoră după ce SUA și Israel au bombardat țara

Orientul Mijlociu are pare de un nou conflict armat după ce Israel și SUA au atacat Iranul. Ce decizie de ultim moment a fost luată de către autoritățile țării atacate.
Iran a luat o decizie importantă în ziua izbucnirii războiului cu Israel și SUA. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Israel și SUA au atacat sâmbătă, 28 februarie, Iranul. Războiul din Orientul Mijlociu afectează majoritatea domeniilor din zonă, indiferent de de specificul lor. Ce hotărâre de ultim moment au luat autoritățile din Iran.

Hotărârea luată de Iran după atacurile din partea Israelului și SUA

Situație critică în Orientul Mijlociu după ce Israel, sprijinită de SUA, a atacat Iranul în dimineața zilei de sâmbătă, 28 februarie. Conflictul dintre cele două țări afectează acum totul, inclusiv sportul.

În consecință, Iranul a decis ca meciurile de fotbal programate în cursul zilei de sâmbătă să fie amânate, potrivit AS.com. Astăzi, în mod normal, trebuiau să se dispute două partide: Mes Rasfanjan – Aluminium Arak și Zob Ahan – Persepolis.

La Mes Rasfanjan este legitimat un fost jucător trecut prin SuperLiga. Mai exact, acolo evoluează în prezent Stefan Ashkovski, cel care a îmbrăcat tricoul moldovenilor de la FC Botoșani și al covăsnenilor de la Sepsi, echipa care a câștigat la scor în etapa 19 din Liga 2.

Antrenorul român aflat în Abu Dhabi, reacție pentru Fanatik după izbucnirea războiului

În zona „roșie” se mai află și români, atât civili cât și sportivi precum fotbalistul Costin Amzăr, care joacă pentru Al-Nasr Dubai, dar și tehnicianul Daniel Isăilă, cel care o pregătește pe Baniyas.

Antrenorul a transmis o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK:Sunt ok, au fost ceva bubuitori, le-am auzitm, unde stau eu la resort. Ne-am speriat un pic, dar asta e. Nu am fost în pericol niciun moment. Am aflat de la știri. Doamne ajută să fim sănătoși!”.

