Iran – Noua Zeelandă, LIVE VIDEO în grupa G de la CM 2026. Ultimele informații, statistici OPTA, live fază cu fază

Iran – Noua Zeelandă se joacă marți, 16 iunie, de la 04:00 (ora României), la Los Angeles, SUA. Este primul meci oficial între cele două naționale, care s-au mai întâlnit doar de două ori în amicale. La casele de pariuri, Iran este favorită la victorie, dar lotul Noii Zeelande este mai valoros conform site-urilor de specialitate. Cine va triumfa în acest meci din grupa G, din care mai fac parte Belgia și Egipt?
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Mexic
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Coreea de Sud
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3▼
|Cehia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Africa de Sud
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Elveția
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Canada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Bosnia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Scoția
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2▼
|Maroc
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4▼
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|SUA
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|2▼
|Australia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Germania
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|+6
|3
|2
|Coasta de Fildeș
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Ecuador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4▼
|Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Suedia
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
|2▼
|Japonia
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▲
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4▼
|Tunisia
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Belgia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Egipt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Noua Zeelandă
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|Capul Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3▲
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Franța
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Iordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Portugalia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Anglia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Croația
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Germania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Franța
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Olanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Portugalia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|SUA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Brazilia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Anglia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Spania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Belgia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Capul Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Egipt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Croația
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Bosnia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Africa de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Elveția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Cehia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Turcia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Scoția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Noua Zeelandă
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Iordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2▼
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Spania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10▼
|Cehia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|11▼
|Ecuador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|12▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Statisticile nu sunt disponibile.
G = goluri, A = assist (pasă de gol), CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi suferite, PAR = parade ale portarilor.
În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.
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Formațiile nu sunt disponibile încă.
Situația Iranului la acest Mondial este cât se poate de delicată. Cu baza de pregătire stabilită în Mexic, Iranul va juca toate cele trei partide din grupa G pe teritoriul SUA, o țară cu care se află în război. Deși ambele tabere au anunțat că au ajuns la un acord pentru încheierea ostilităților, lucru anunțat inclusiv de președintele SUA Donald Trump, nu s-a semnat încă nimic.
Iranul joacă pentru a șaptea oară la un Mondial, după edițiile din 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 și 2022. Va fi, deci, al patrulea turneu final consecutiv. Iar calificarea a fost una facilă. Iranul a avut de trecut de două faze preliminare pentru a ajunge la Mondial. În prima, o grupă cu Uzbekistan, Turkmenistan și Hong Kong, a terminat fără înfrângere (patru victorii și două remize), pe primul loc.
În cea de-a doua, într-o grupă cu același Uzbekistan, plus Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kârgâzstan și Coreea de Nord, Iran a fost din nou lider, cu șapte victorii, două remize și un singur eșec. Așadar, 16 meciuri de calificare și o singură înfrângere.
Noua Zeelandă revine la un Campionat Mondial după 16 ani. Va fi al treilea turneu final pentru reprezentanta Oceaniei, care, în afară de Africa de Sud 2010, a mai participat și la ediția Spania 1982. Calificarea pentru turneul american a venit după cinci meciuri cu adversari facili, în care Noua Zeelandă a marcat de 29 de ori și a încasat un singur gol. În ordine cronologică, parcursul echipei pregătite de Darren BAZELEY a fost: 3-0 cu Tahiti, 8-1 cu Vanuatu, 8-0 cu Samoa, 7-0 cu Fiji și 3-0 cu Noua Caledonie. De altfel, Noua Zeelanda este echipa cel mai slab clasată în clasamentul FIFA dintre toate participantele la acest turneu final.
La startul Mondialului, clasamentul FIFA indica Iranul pe locul 20 și Noua Zeelandă pe poziția 85. Și totuși, din punct de vedere valoric, naționala din Oceania stă mai bine decât adversara sa, cu un lot estimat la 34,35 milioane de euro, față de Iran cu 32,05 milioane de euro. Însă, în viziunea bookmakerilor, iranienii sunt favoriți. La SUPERBET, cota pentru o victorie a Iranului este 1,95, un succes neozeelandez are 4,35, iar remiza e cotată la 3,35. În ceea ce privește golurile, estimările arată un joc sărac în reușite, cu 1,56 cotă pentru „sub 2,5 goluri” și 2,45 pentru „peste 2,5 goluri”.