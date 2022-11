Iran – SUA, de la ora 21:00, în Grupa B la Campionatul Mondial 2022. Cu biletele pentru optimi pe masă. Echipele de start

Meciul Iran – SUA are loc marți, 29 noiembrie, cu începere de la ora 21:00, în etapa a 3-a a Grupei B la turneul final al CM din Qatar. După primele două etape, Iran are 3 puncte, iar americanii cu unul mai puțin.

Iran – SUA, în etapa a 3-a din Grupa B a Campionatul Mondial 2022

pentru calificarea în optimile de finală ale CM 2022. Este un meci deschis oricărui rezultat, deși, judecând după loturi, americanii ar trebui să aibă mai multă forță, dar iranienii au marele avantaj că pot merge mai departe și dacă reușesc să termine la egalitate.

Unde se joacă meciul dintre Iran și SUA

Întâlnirea Iran – SUA se dispută marți, 29 noiembrie, de la ora 21:00, pe stadionul “Al Thumama” din Doha, al doilea stadion din capitala Qatarului, după “Al Khalifa International”, în etapa a 3-a din Grupa B la turneul final al Campionatului Mondial 2022. Va fi un meci la care sigur măsurile de siguranță vor fi ceva mai aspre decât la celalalte, dat fiind contextul relațiilor foarte proaste dintre cele două state.

Acesta este meciul cu numărul cinci care se joacă pe stadionul “Al Thumama”, după Senegal – Olanda 0-2, Spania – Costa Rica 7-0, scorul turneului, Qatar – Senegal 1-3 și surpriza Belgia – Maroc 0-2. În afară de acest meci, aici va mai avea loc din grupe partida Maroc – Canada, iar apoi o optime și un sfert de finală.

Cine transmite la TV partida Ecuador – Senegal

Partida Iran – SUA se joacă marți, 29 noiembrie, de la ora 21:00, şi va fi televizată în direct şi în exclusivitate pe postul TVR 2. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

Pentru turiștii veniți în Qatar din toate colțurile lumii și marți, 29 noiembrie, va fi o vreme superbă, cu cer senin și foarte mult soare, iar temperatura va mai coborî puțin, cu două grade, rămânând la 30 de grade la ora amiezii. Însă spre deosebire de Europa, unde pe măsură ce se înaintează spre noapte se simte diferența de temperatură, la Doha și la ora 21:00 tot vor fi cel puțin 27 de grade. Dar pe stadion situația e diferită, datorită instalațiilor de climatizare.

Tot ce trebuie să știi despre Iran – SUA, de la Cupa Mondială 2022, dacă jucați la pariuri

Este o partidă care inclusiv la pariuri atrage mult și prin contextul politic, unul cu adevărat special. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Iran și SUA.

Ce absenţe au Iran şi SUA

Naționala Iranului, care a obținut o victorie incredibilă, în minutele de prelungiri ale partidei cu Țara Galilor, marcând de două ori, are două absențe importante. Prima este cea a portarului Be8iravand, pentru care Mondialul este deja gata, după accidentarea la cap suferită în , iar al doilea, Jahanbakhsh, atacantul echipei Feyenoord, cel mai important jucător din compartimentul ofensiv, care a reușit performanța de a lua galben cu Anglia și cu Țara Galilor.

Nici un fel de griji pentru selecționerul SUA, Gregg Berhalter, care nu are nici un fel de probleme de lot. Deși selecţionata SUA este obligată să joace totul pe cartea victoriei, Berhalter este optimist, declarând că are o echipă care se poate bate de la egal la egal cu orice națională din lume.

Spaniolul Matheu Lahoz, la al doilea meci arbitrat la turneul final al CM din Qatar

Acest meci extrem de important din Grupa B, cu implicații majore la calificarea în optimi, va beneficia și de prezența unui arbitru de top, în persoana reputatului arbitru spaniol Antonio Matheu Lahoz, care la acest turneu final a mai condus jocul dintre Qatar și Senegal, scor 1-3.

Iranul ar putea intra în istorie la Cupa Mondială, având șansa de a ajunge în fazele eliminatorii pentru prima data. Ar fi o calificare cu adevărat senzațională pentru că trebuie să ținem cont și de contextul social actual, cu tensiuni nemaintâlnite pe plan intern, cauzate de moartea tinerei Masha Amini, ucisă de autorități. Tensiunile au fost confirmate și de manifestările de protest ale jucătorilor înainte de meciuri, refuzând să cânte imnul national, dar și în tribune.

Cote la pariuri

Pentru casele de pariuri în acest meci, deși nu are decât varianta victoriei, SUA este echipa care pleacă din pole position la cota de 2,05, în timp ce o performanță a iranienilor ajunge la cota 3,90. Șansă dublă X2 are cotă 1,25 și gol marcat de americani are 1,28. Șansă dublă 1X are cotă 1,80, iar gol marcat de iranieni cotă 1,55.

Cele două echipe s-au mai întâlnit o singură dată în istoria lor, tot la un turneu final de CM, în 1998, în Franța. Avea să câștige Iran cu 2-1, producând mare supărare în America, dar un val de bucurie la Teheran