Sport

Iranul a spânzurat un sportiv de 19 ani! Regimul de la Teheran l-a acuzat că era agent străin și s-a făcut vinovat de „dușmănie împotriva lui Dumnezeu”

Crimele regimului de la Teheran îndreptate contra celor care se opun regimului sunt de notorietate mondială și ele se răsfrâng și asupra sportivilor din Iran
Catalin Oprea
20.03.2026 | 07:15
ULTIMA ORĂ
Saleh Mohammed a fost spinzurat de regimul de la teheran FOTO X
ADVERTISEMENT

În paralel cu războiul pe care Statele Unite și Israelul îl poartă împotriva guvernului islamist iranian, acesta continuă să exercite represiune, pe plan intern, împotriva celor care se opun regimului de la Teheran. În ultimele zile, regimul ayatollahilor a executat trei persoane prin spânzurare.

Luptătorul Saleh Mohammadi a fost spânzurat

Printre aceștia s-a numărat Saleh Mohammadi, un luptător de 19 ani, cu o carieră promițătoare în sportul național în Iran. Se pare că Mohammadi a fost acuzat că a ucis un polițist în timpul protestelor anti-regim, care au avut loc pe scară largă în noiembrie anul trecut. În sentința pronunțată contra sa, s-a precizat că gestul său a fost „dușmănie împotriva lui Dumnezeu” și că el era agent străin.

ADVERTISEMENT

Conform agențiilor internaționale, polițistul mort a fost înjunghiat de 29 de ori într-o aglomerație de oameni. Nu au existat însă dovezi clare că sportivul s-a aflat printre cei care au acționat, înregistrările video lipsind. Mai mult, potrivit declarațiilor făcute de familie, colegi și antrenori, acesta se afla la casa unchiului său când omorul a avut loc și nu a participat la protestele respective.

În mod normal, execuția ar fi trebuit să fie publică, dar surse iraniene subliniază că toți condamnații au fost spânzurați în spatele ușilor închise, într-o închisoare din orașul Qom, considerată „sacră” de Republica Islamică. Anterior, izbucnirii războiului Departamentul de Stat al SUA ceruse ca execuția să fie anulată.

ADVERTISEMENT
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24.ro
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului

Iranul vizează terorizarea societății atacând sportivii

Nima Far, activist iranian pentru drepturile omului, a declarat pentru Fox News că această execuție „este un plan al Republicii Islamice de a teroriza societatea atacând sportivii”. Acum câțiva ani, regimul a executat un alt luptător, Navid Afkari, în ciuda unei ample campanii internaționale în favoarea sa.

Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Digisport.ro
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
ADVERTISEMENT

Apărătorii săi au susținut apoi că acuzațiile împotriva lui au fost falsificate. Nima Far e de părere că, în acest moment, „Comitetul Internațional Olimpic și Federația Internațională de Lupte ar fi trebuit să intervină public, amenințând cu suspendarea Iranului, în loc să se bazeze pe o diplomație tăcută și ineficientă”

Declarațiile au fost obținute prin tortură

Alături de Saleh Mohammadi, luptătorul executat, au avut aceeași soartă și Mehdi Ghasemi și Saeed Davoudi. Potrivit rapoartelor activiștilor pentru drepturile omului din Iran, procesele s-au desfășurat cu ușile închise, fără garanții legale sau dreptul de a face apel, iar declarațiile au fost obținute prin tortură.

ADVERTISEMENT

Mohammadi nu a avut dreptul să își ia un avocat independent, iar judecătorii au luat în calcul declarațiile unor martori anonimi. Saleh Mohammadi a reprezentat Iranul și a câștigat medalia de bronz la Turneul Internațional Buvaisar Saitiev. El era considerat un sportiv de mare viitor, capabil să reprezinte Iranul la marile competiții internaționale.

Cutremur la turneul de la Miami, unde Gabriela Ruse a urcat în turul...
Fanatik
Cutremur la turneul de la Miami, unde Gabriela Ruse a urcat în turul II și joacă azi alături de alte două românce – ora meciurilor
Istvan Kovacs, protagonist în „thrillerul” din Europa League, Roma – Bologna 3-4: două...
Fanatik
Istvan Kovacs, protagonist în „thrillerul” din Europa League, Roma – Bologna 3-4: două penalty-uri acordate și o dispută cu Italiano. Video
Live video UEFA Europa League, manșa retur a optimilor. Pe cine înfruntă Ionuț...
Fanatik
Live video UEFA Europa League, manșa retur a optimilor. Pe cine înfruntă Ionuț Radu, singurul român din sferturile de finală! Istvan Kovacs, prestație solidă în meciul serii
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Marius Lăcătuș, dezamăgit crunt de fotbalistul Generației de Aur: 'Îmi era o rușine'
iamsport.ro
Marius Lăcătuș, dezamăgit crunt de fotbalistul Generației de Aur: 'Îmi era o rușine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!