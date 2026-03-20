Iranul a spânzurat un sportiv de 19 ani! Regimul de la Teheran l-a acuzat că era agent străin și s-a făcut vinovat de „dușmănie împotriva lui Dumnezeu”

acesta continuă să exercite represiune, pe plan intern, împotriva celor care se opun regimului de la Teheran. În ultimele zile, regimul ayatollahilor a executat trei persoane prin spânzurare.

Luptătorul Saleh Mohammadi a fost spânzurat

Printre aceștia s-a numărat Saleh Mohammadi, un luptător de 19 ani, cu o carieră promițătoare în sportul național în Iran. Se pare că Mohammadi a fost acuzat că a ucis un polițist în timpul protestelor anti-regim, care au avut loc pe scară largă în noiembrie anul trecut. În sentința pronunțată contra sa, s-a precizat că gestul său a fost „dușmănie împotriva lui Dumnezeu” și că el era agent străin.

Conform agențiilor internaționale, polițistul mort a fost înjunghiat de 29 de ori într-o aglomerație de oameni. Nu au existat însă dovezi clare că sportivul s-a aflat printre cei care au acționat, înregistrările video lipsind. Mai mult, potrivit declarațiilor făcute de familie, colegi și antrenori, acesta se afla la casa unchiului său când omorul a avut loc și nu a participat la protestele respective.

În mod normal, execuția ar fi trebuit să fie publică, dar surse iraniene subliniază că toți condamnații au fost spânzurați în spatele ușilor închise, într-o închisoare din orașul Qom, considerată „sacră” de Republica Islamică. Anterior, izbucnirii războiului Departamentul de Stat al SUA ceruse ca execuția să fie anulată.

Iranul vizează terorizarea societății atacând sportivii

Nima Far, activist iranian pentru drepturile omului, a declarat pentru Fox News că această execuție „este un plan al Republicii Islamice de a teroriza societatea atacând sportivii”. Acum câțiva ani, regimul a executat un alt luptător, Navid Afkari, în ciuda unei ample campanii internaționale în favoarea sa.

Apărătorii săi au susținut apoi că acuzațiile împotriva lui au fost falsificate. Nima Far e de părere că, în acest moment, „Comitetul Internațional Olimpic și Federația Internațională de Lupte ar fi trebuit să intervină public, amenințând cu suspendarea Iranului, în loc să se bazeze pe o diplomație tăcută și ineficientă”

Declarațiile au fost obținute prin tortură

Alături de Saleh Mohammadi, luptătorul executat, au avut aceeași soartă și Mehdi Ghasemi și Saeed Davoudi. procesele s-au desfășurat cu ușile închise, fără garanții legale sau dreptul de a face apel, iar declarațiile au fost obținute prin tortură.

Mohammadi nu a avut dreptul să își ia un avocat independent, iar judecătorii au luat în calcul declarațiile unor martori anonimi. Saleh Mohammadi a reprezentat Iranul și a câștigat medalia de bronz la Turneul Internațional Buvaisar Saitiev. El era considerat un sportiv de mare viitor, capabil să reprezinte Iranul la marile competiții internaționale.