Iranul anunță un nou front de luptă împotriva SUA. Regimul de la Teheran amenință ca va provoca o „catastrofă digitală”

Armistiţiul dintre Statele Unite şi Iran a fost prelungit pe termen nedefinit, dar războiul poate fi reluat în orice moment, fără vreun avertisment prealabil. Ameninţările curg de ambele părţi, iar în faţa retoricii agresive a americanilor Gărzile Revoluţionare Iraniene au replicat cu un scenariu de coşmar.

Gărzile Revoluţionare Iraniene au ţinut să sublinieze că prin Strâmtoarea Ormuz nu trec doar petrol şi gaze, amintind o altă vulnerabilitate care ar afecta grav stabilitatea regională, cu repercusiuni în întreaga lume.

„Dacă, din orice motiv, fie că este vorba de dezastre naturale, ancorarea navelor, accidente maritime sau acțiuni deliberate, mai multe simultan, o catastrofă digitală ar lovi statele arabe din Golf, cu pe scară largă ale rețelelor de internet”, se arată în mesaj. Cablurile de pe fundul strâmtorii transportă 15% din traficul global de date, astfel că dacă ele ar fi deteriorate ar avea impact direct şi devastator asupra tranzacțiilor bancare și piețelor financiare.

Deşi inclusiv Iranul va fi afectat de o astfel de acţiune, se aminteşte că ţara este mult mai puțin vulnerabilă, deoarece nu este atât de dependentă de cablurile desfăşurate pe fundul strâmtorii.

Ooredo din Qatar vrea să construiască prin Ormuz un coridor de cabluri în valoare de o jumătate de miliard de dolari

Iran International, post de televiziune disident faţă de , este convins că analiza făcută de agenţia guvernamentală Tasnim, care a publicat mesajul Gărzilor, completată cu cartografierea cablurilor submarine, nu este o explicație pur tehnică, ci mai degrabă indicația unui nou punct de presiune strategică în conflictul dintre ayatollahi și inamicii lor americano-israelieni.

În urma acestui anunţ au crescut speculaţiile şi îngrijorările legate de o astfel de măsură de răzbunare a Iranului, iar Times of India publică un material în care trage un semnal de alarmă, în condiţiile în care India este unul dintre cei mai mari consumatori de trafic de internet din lume şi depinde inclusiv de cablurile din Strâmtoarea Ormuz. Analiștii de la Centrul Stimson analizează problema cu date, istoric și rapoarte și concluzionează că, pentru Iran, clasificarea cablurilor submarine cu fibră optică drept infrastructură tehnologică inamică nu pare o ipoteză exagerată.

Cablurile sunt legătura prin care centrele de date din Golf și utilizatorii de internet pot comunica dincolo de regiune. Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și, la o scară mai mică, alte țări din Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) au nevoie de cabluri pentru a furniza servicii de inteligență artificială și digitale clienților atât la nivel local, cât și mai departe.

Repararea şi reîngroparea unui cablu durează cel puţin 40 de zile

Consecințele ar fi devastatoare, în special din cauza penelor de internet care ar afecta țările din Golf, care investesc miliarde de euro în dezvoltarea serviciilor digitale, a centrelor de date și a inteligenței artificiale. Aceste cabluri transportă peste 15% din traficul global de date şi analiştii subliniază că acestea reprezintă oxigen digital pentru Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit, Arabia Saudită și Irak.

Cel mai grav afectat ar fi sectorul economic, cu milioane de tranzacții bancare și de pe piața financiară perturbate zilnic. Centrele de date de inteligență artificială din Emirate și Centrul Financiar Global din Dubai ar suferi pagube semnificative. Probabil ar exista consecințe pentru cloud-urile marilor companii digitale, iar problemele economice s-ar extinde inevitabil în Africa, Asia și Europa.

Pentru a înţelege dimensiunea fenomenului şi importanţa globală a regiunii este de amintit că Ooredoo din Qatar își propune să construiască Fibre in the Gulf (FIG), un coridor de cabluri de 500 de milioane de dolari care își are originea în Golful Oman, trece prin Strâmtoarea Hormuz, pe uscat prin Irak, Turcia și Franța. În plus, doar 63 de nave de reparații cabluri operează în întreaga lume, cu două până la patru nave de reparații aflate în zona Orientul Mijlociu. Pentru a repara cablurile submarine deteriorate, aceste nave trebuie să obțină drepturi de acces în apele teritoriale. Odată acordate, procesul de reparare și reîngropare a cablului durează cel puțin 40 de zile.