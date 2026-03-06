Iranul, out din competiție! Prima decizie majoră luată din cauza războiului

ADVERTISEMENT

Iranul nu va mai participa la Jocurile Paralimpice de iarnă 2026 de la Milano Cortina din cauza războiului izbucnit recent în această țară, atacată frecvent în ultimele zile de SUA și Israel.

Prima decizie majoră în lumea sportului ca urmare a războiului din Iran

Bineînțeles, după cum se știe deja foarte bine, ca urmare a uciderii liderului suprem Ali Khamenei, regimul de la Teheran a replicat și a bombardat mai multe baze american situate în țări precum Qatar, , Bahrain , dar și

De asemenea, în mod așteptat, iranienii au lansat o contraofensivă și în Israel. Lucrurile par departe de a se calma în această regiune a Globului, iar cei mai mulți dintre analiștii din întreaga lume consideră că sunt șanse foarte mari ca tensiunile chiar să escaladeze în scurt timp, astfel încât este de așteptat ca acest război să dureze destul de mult timp de acum înainte.

În acest context, era oricum de așteptat ca delegația iraniană să aleagă să nu facă deplasarea în Italia pentru participarea la Jocurile Paralimpice de la Milano Cortina, bineînțeles din rațiuni de securitate. Iar acum această chestiune a fost confirmată oficial de către Comitetul Paralimpic Internațional în cursul zilei de vineri.

Iranul nu participă la Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026 Milano Cortina

Iranienii aveau inițial în plan să înscrie un singur sportiv la această competiție. Este vorba despre Aboulfazl Khatibi Mianaei. El ar fi trebuit să participe la schi fond masculin, în probele de sprint clasic și de start clasic pe distanță de 10 kilometri.

Aboulfazl a mai participat în trecut la două ediții de Jocuri Paralimpice de iarnă, dar iată că acum nu va mai avea această ocazie, din cauza războiului din țara sa, chestiune care a fost catalogată drept dezamăgitoare de către Andrew Parsons, președintele Comitetului Paralimpic Internațional.

„Este cu adevărat dezamăgitor pentru lumea sportului și în special pentru Aboulfazl că nu poate să concureze din motive de siguranță a călătoriei la această a treia ediție pentru el a Jocurilor Paralimpice de Iarnă, Milano Cortina 2026.

De la startul conflictului, Comitetul Paralimpic Internațional și Comitetul de Organizare de la Milano Cortina 2026 au lucrat neobosit alături de Comitetul Paralimpic din Iran și Federația Națională de ski pentru găsirea unor rute alternative în sensul deplasării în condiții de siguranță a delegației iraniene către Jocuri. Totuși, cu acest conflict în desfășurare în Orientul Mijlociu, riscul la adresa vieților omenești este prea mare.

Am fost informați de către Comitetul Paralimpic Național din Iran că sosirea în siguranță la Milano Cortina 2026 nu a fost posibilă. Astfel, drept rezultat, ei nu vor putea să ajungă la Jocuri”, a spus el, potrivit