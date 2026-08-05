IREAL! Așa ceva chiar s-a întâmplat în România! Imaginile te lasă fără cuvinte – 4.670 spectatori la un meci de baschet feminin U18

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Naționala României s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European de Baschet Feminin U18, după ce a învins Portugalia cu 62-46. Succesul „tricolorelor” a fost sărbătorit de aproximativ 5.000 de spectatori, care au creat o atmosferă incendiară în noua sală din Tulcea.

Noua sală din Tulcea, plină ochi la meciul de baschet României cu Portugalia de la Euro U18

Meciul de baschet a marcat și un moment deosebit pentru noua sală „Danubius Arena”, care a fost inaugurată odată cu startul Campionatului European. Pentru prima dată de la deschiderea sălii, toate cele 4.670 de locuri au fost ocupate, iar

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Susținute de un public entuziast, „tricolorele” au obținut una dintre cele mai importante victorii ale turneului. Daria Ilieș a fost principala marcatoare a României, cu 24 de puncte, în timp ce Alexia Babadac și-a trecut în cont alte 16 puncte și a avut o contribuție importantă la calificarea în sferturile de finală.

„FULL HOUSE LA TULCEA! AM SCRIS ISTORIE! România este în sferturile de finală! Ce seară la Tulcea! Ce atmosferă! Ce echipă! Tricolorele înving Portugalia, scor 62-46, și obțin calificarea în sferturile de finală ale FIBA U18 Women’s EuroBasket 2026, Division B!

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Iar această victorie a venit într-o ‘Danubius Arena’ arhiplină. 4.670 de oameni au umplut sala până la ultimul loc și au împins România spre victorie. 4.670 de oameni. O singură voce. O victorie. O calificare. ROMÂNIA! Vă mulțumim pentru fiecare strigăt și fiecare moment în care ați fost alături de fete.

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Povestea continuă. Ne revedem mâine la ‘Danubius Arena’ pentru meciul împotriva Țărilor de Jos! Avem din nou nevoie de voi. Împreună mergem mai departe! HAI, ROMÂNIA!”, a scris Federația Română de Baschet, pe Facebook.

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„Danubius Arena” sau „OZN-ul” din Tulcea

Noua „Danubius Arena” din Tulcea se numără printre cele mai mari săli polivalente din România. Cu o capacitate de 4.670 de locuri, sala e pe locul 5 la nivel național, fiind depășită doar de BT Arena din Cluj-Napoca (10.000 de locuri), Sala Polivalentă din București (5.300), Sala Polivalentă din Oradea (5.300) și Pitești Arena (4.900).

iar complexul a fost inaugurat la sfârșitul lunii iulie, chiar înaintea startului Campionatului European de Baschet Feminin U18. Datorită designului său futurist, localnicii au poreclit-o rapid „OZN-ul” din Tulcea.