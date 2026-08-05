Sport

IREAL! Așa ceva chiar s-a întâmplat în România! Imaginile te lasă fără cuvinte – 4.670 spectatori la un meci de baschet feminin U18

Meciul de la Campionatul European U18 feminin, disputat în România, a adunat nu mai puțin de 4.670 de spectatori în tribune, o prezență incredibilă pentru această categorie de vârstă
Cristian Măciucă
05.08.2026 | 11:28
IREAL Asa ceva chiar sa intamplat in Romania Imaginile te lasa fara cuvinte 4670 spectatori la un meci de baschet feminin U18
ULTIMA ORĂ
IREAL! Așa ceva s-a întâmplat în România! Imaginile te lasă fără cuvinte - 4.670 spectatori la un meci de baschet feminin U18. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Naționala României s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European de Baschet Feminin U18, după ce a învins Portugalia cu 62-46. Succesul „tricolorelor” a fost sărbătorit de aproximativ 5.000 de spectatori, care au creat o atmosferă incendiară în noua sală din Tulcea.

Noua sală din Tulcea, plină ochi la meciul de baschet României cu Portugalia de la Euro U18

Meciul de baschet a marcat și un moment deosebit pentru noua sală „Danubius Arena”, care a fost inaugurată odată cu startul Campionatului European. Pentru prima dată de la deschiderea sălii, toate cele 4.670 de locuri au fost ocupate, iar atmosfera din tribune a fost una de vis.

ADVERTISEMENT

Susținute de un public entuziast, „tricolorele” au obținut una dintre cele mai importante victorii ale turneului. Daria Ilieș a fost principala marcatoare a României, cu 24 de puncte, în timp ce Alexia Babadac și-a trecut în cont alte 16 puncte și a avut o contribuție importantă la calificarea în sferturile de finală.

„FULL HOUSE LA TULCEA! AM SCRIS ISTORIE! România este în sferturile de finală! Ce seară la Tulcea! Ce atmosferă! Ce echipă! Tricolorele înving Portugalia, scor 62-46, și obțin calificarea în sferturile de finală ale FIBA U18 Women’s EuroBasket 2026, Division B!

ADVERTISEMENT
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine...
Digi24.ro
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997

Iar această victorie a venit într-o ‘Danubius Arena’ arhiplină. 4.670 de oameni au umplut sala până la ultimul loc și au împins România spre victorie. 4.670 de oameni. O singură voce. O victorie. O calificare. ROMÂNIA! Vă mulțumim pentru fiecare strigăt și fiecare moment în care ați fost alături de fete.

ADVERTISEMENT
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da...
Digisport.ro
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da nas în nas la nunta lui Cristiano Ronaldo: ar putea exista o bătaie

Povestea continuă. Ne revedem mâine la ‘Danubius Arena’ pentru meciul împotriva Țărilor de Jos! Avem din nou nevoie de voi. Împreună mergem mai departe! HAI, ROMÂNIA!”, a scris Federația Română de Baschet, pe Facebook.

ADVERTISEMENT

„Danubius Arena” sau „OZN-ul” din Tulcea

Noua „Danubius Arena” din Tulcea se numără printre cele mai mari săli polivalente din România. Cu o capacitate de 4.670 de locuri, sala e pe locul 5 la nivel național, fiind depășită doar de BT Arena din Cluj-Napoca (10.000 de locuri), Sala Polivalentă din București (5.300), Sala Polivalentă din Oradea (5.300) și Pitești Arena (4.900).

Lucrările la „Danubius Arena” au început în 2022, iar complexul a fost inaugurat la sfârșitul lunii iulie, chiar înaintea startului Campionatului European de Baschet Feminin U18. Datorită designului său futurist, localnicii au poreclit-o rapid „OZN-ul” din Tulcea.

ADVERTISEMENT
Atenție, Universitatea Craiova! KuPS, mai periculoasă decât o arată cifrele Transfermarkt. Care sunt...
Fanatik
Atenție, Universitatea Craiova! KuPS, mai periculoasă decât o arată cifrele Transfermarkt. Care sunt punctele forte ale finlandezilor
Ce face, de fapt, Oscar Pistorius la 13 ani de la crima care...
Fanatik
Ce face, de fapt, Oscar Pistorius la 13 ani de la crima care a șocat întreaga lume. Puțini își mai aduc aminte de fostul campion paralimpic
Ce sfat a primit Edi Iordănescu în negocierile cu Gigi Becali și FCSB:...
Fanatik
Ce sfat a primit Edi Iordănescu în negocierile cu Gigi Becali și FCSB: „Au fost multe contre”
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Anghel Iordănescu a aflat că fiul său negociază cu FCSB și i-a transmis...
iamsport.ro
Anghel Iordănescu a aflat că fiul său negociază cu FCSB și i-a transmis un mesaj clar: 'Au fost multe contre'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!