Sport

Ireal! Autocarul celebrei echipe a fost prins transportând 86 de kilograme de droguri. Trei persoane riscă ani grei de închisoare

Trei persoane riscă mulți ani de detenție după ce în urma unei percheziții s-au descoperit 86 de kilograme de droguri ascunse în interiorul autocarului unei celebre echipe de fotbal
Ciprian Păvăleanu
12.08.2026 | 15:04
Ireal Autocarul celebrei echipe a fost prins transportand 86 de kilograme de droguri Trei persoane risca ani grei de inchisoare
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Autocarul destinat echipei Sao Paulo a fost descoperit cu 86 de kg de Marijuana. Foto: X
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În timpul șederii echipei Sao Paulo în Bolivia, acolo unde urma să joace un meci în Copa Sudamericana, echivalentul UEFA Europa League, autocarul cu care fotbaliștii urmau să se deplaseze a fost depistat transportând 86 de kilograme de marijuana.

86 de kilograme de marijuana depistate în autocarul destinat echipei Sao Paulo

Un autocar colantat cu însemnele echipei Sao Paulo, care urma să asigure transportul fotbaliștilor prin Bolivia în zilele pe care le vor petrece în țară pentru meciul cu Bolivar, din optimile Copei Sudamerica, a fost percheziționat de poliție, iar în interior s-au descoperit 65 de pachete pline cu marijuana.

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Compania de transport Cosmos a emis imediat un comunicat în care a explicat că Sao Paulo nu are nicio legătură cu acest incident: „Echpa din Sao Paulo nu a folosit acest autobuz; le-a fost alocat imediat altul. Dorim să clarificăm că șoferii bolivieni poartă întreaga răspundere”, a anunțat compania într-un comunicat.

Cum au fost depistați făptașii de poliția din Bolivia

Autocarul a fost oprit pentru percheziție într-o zonă extrem de cunoscută pentru traficul de droguri. Villa Tunari, din departamentul Cochabamba, în centrul Boliviei, este o regiune importantă producătoare a plantei de coca, din ale cărei frunze se produce cocaina.

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65 de pachete dreptunghiulare au fost descoperite în interiorul autovehiculului de poliția boliviană, iar testele ulterioare au arătat că acestea cântăreau aproximativ 86 de kilograme. Trei persoane au fost arestate, fiind suspecte în această anchetă, și riscă ani grei de închisoare.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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