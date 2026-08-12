Ireal! Autocarul celebrei echipe a fost prins transportând 86 de kilograme de droguri. Trei persoane riscă ani grei de închisoare

ADVERTISEMENT

În timpul șederii echipei Sao Paulo în Bolivia, acolo unde urma să joace un meci în Copa Sudamericana, echivalentul UEFA Europa League, autocarul cu care fotbaliștii urmau să se deplaseze a fost depistat transportând 86 de kilograme de marijuana.

86 de kilograme de marijuana depistate în autocarul destinat echipei Sao Paulo

Un autocar colantat cu însemnele echipei Sao Paulo, care urma să asigure transportul fotbaliștilor prin Bolivia în zilele pe care le vor petrece în țară pentru meciul cu Bolivar, din optimile Copei Sudamerica, a fost percheziționat de poliție, iar în interior s-au descoperit

ADVERTISEMENT

Compania de transport Cosmos a emis imediat un comunicat în care a explicat că Sao Paulo nu are nicio legătură cu acest incident: „Echpa din Sao Paulo nu a folosit acest autobuz; le-a fost alocat imediat altul. Dorim să clarificăm că șoferii bolivieni poartă întreaga răspundere”, a anunțat compania într-un comunicat.

Cum au fost depistați făptașii de poliția din Bolivia

Autocarul a fost oprit pentru percheziție într-o zonă Villa Tunari, din departamentul Cochabamba, în centrul Boliviei, este o regiune importantă producătoare a plantei de coca, din ale cărei frunze se produce cocaina.

ADVERTISEMENT

65 de pachete dreptunghiulare au fost descoperite în interiorul autovehiculului de poliția boliviană, iar testele ulterioare au arătat că acestea cântăreau aproximativ 86 de kilograme. Trei persoane au fost arestate, fiind suspecte în această anchetă, și riscă ani grei de închisoare.

ADVERTISEMENT