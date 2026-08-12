Ireal! Autocarul celebrei echipe a fost prins transportând 86 de kilograme de droguri. Trei persoane riscă ani grei de închisoare

În timpul șederii echipei Sao Paulo în Bolivia, acolo unde urma să joace un meci în Copa Sudamericana, echivalentul UEFA Europa League, autocarul cu care fotbaliștii urmau să se deplaseze a fost depistat transportând 86 de kilograme de marijuana.
Un autocar colantat cu însemnele echipei Sao Paulo, care urma să asigure transportul fotbaliștilor prin Bolivia în zilele pe care le vor petrece în țară pentru meciul cu Bolivar, din optimile Copei Sudamerica, a fost percheziționat de poliție, iar în interior s-au descoperit 65 de pachete pline cu marijuana.
Compania de transport Cosmos a emis imediat un comunicat în care a explicat că Sao Paulo nu are nicio legătură cu acest incident: „Echpa din Sao Paulo nu a folosit acest autobuz; le-a fost alocat imediat altul. Dorim să clarificăm că șoferii bolivieni poartă întreaga răspundere”, a anunțat compania într-un comunicat.
Autocarul a fost oprit pentru percheziție într-o zonă extrem de cunoscută pentru traficul de droguri. Villa Tunari, din departamentul Cochabamba, în centrul Boliviei, este o regiune importantă producătoare a plantei de coca, din ale cărei frunze se produce cocaina.
65 de pachete dreptunghiulare au fost descoperite în interiorul autovehiculului de poliția boliviană, iar testele ulterioare au arătat că acestea cântăreau aproximativ 86 de kilograme. Trei persoane au fost arestate, fiind suspecte în această anchetă, și riscă ani grei de închisoare.