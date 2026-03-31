Ireal ce a putut să facă Marian Aioani la debutul la echipa națională! Gafă monumentală după nici 20 de secunde. Video

ADVERTISEMENT

Marian Aioani (26 de ani) a debutat cum nu se putea mai prost la echipa națională. Portarul Rapidului a fost introdus pe teren de către selecționerul de circumstanță Ionel Gane la pauza meciului amical din deplasare cu Slovacia în locul lui Ionuț Radu, la scorul de 1-0 pentru gazde. După doar aproximativ 16 de secunde, goalkeeper-ul a greșit flagrant, iar slovacii au marcat pentru 2-0.

Marian Aioani, gafă monumentală la debutul pentru echipa națională, după nici 20 de secunde petrecute pe teren în Slovacia

Concret, a primit o pasă de la un coechipier și a încercat să îi trimită lui , coborât în linia de 16 metri special pentru a intra în posesia balonului respectiv. Doar că portarul României a greșit adresa, iar mingea a ajuns la Lobotka. Acesta i-a pasat lui Strelec, care nu a avut de îndeplinit decât o simplă formaliate pentru a marca din interiorul careului în poarta rămasă practic goală, după ce însă l-a și driblat elegant pe mijlocașul de la Pafos.

ADVERTISEMENT

Strelec goal !!! — Footy clip guy (@preacheroffooty)

Ce schimbări a mai făcut Jerry Gane în repriza a doua a meciului Slovacia – România

În acest context trebuie menționat faptul că primul gol al slovacilor din această partidă de verificare de la Bratislava a fost de fapt , venit în propriul careu să se apere la un corner al gazdelor. Revenind, tot la pauza meciului Gane a mai efectuat o modificare. David Miculescu a intrat pe teren în locul lui Bîrligea.

Ulterior, în minutul 62, selecționerul de la acest joc a mai făcut alte patru schimbări. Au ieșit Radu Drăgușin, Vlad Dragomir, Florin Tănase și Ștefan Baiaram, iar în locurile lor au intrat Andrei Coubiș, la debutul său pentru echipa națională deci, Vladimir Screciu, Ianis Hagi și Valentin Mihăilă.

ADVERTISEMENT

În minutul 73, Răzvan Marin i-a luat locul lui Nicolae Stanciu, iar Ianis Hagi a preluat banderola de căpitan. Nu în ultimul rând, în minutul 77, Jerry Gane a efectuat și a opta modificare în efectivul tricolor, ultima conform protocolului stabilit înaintea acestui meci de către cele două delegații, respectiv Alex Dobre în locul lui Dennis Man.