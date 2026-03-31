Ireal ce a putut să facă Marian Aioani la debutul la echipa națională! Gafă monumentală după nici 20 de secunde. Video

Marian Aioani, debut de coșmar la echipa națională! Portarul Rapidului, gafă uriașă cu Slovacia, la nici 20 de secunde de la intrarea pe teren!
Gabriel-Alexandru Ioniță
31.03.2026 | 22:59
Ireal ce a putut sa faca Marian Aioani la debutul la echipa nationala Gafa monumentala dupa nici 20 de secunde Video
Gafă uriașă comisă de Marian Aioani în Slovacia - România. Foto: captură X
Marian Aioani (26 de ani) a debutat cum nu se putea mai prost la echipa națională. Portarul Rapidului a fost introdus pe teren de către selecționerul de circumstanță Ionel Gane la pauza meciului amical din deplasare cu Slovacia în locul lui Ionuț Radu, la scorul de 1-0 pentru gazde. După doar aproximativ 16 de secunde, goalkeeper-ul a greșit flagrant, iar slovacii au marcat pentru 2-0.

Marian Aioani, gafă monumentală la debutul pentru echipa națională, după nici 20 de secunde petrecute pe teren în Slovacia

Concret, Aioani a primit o pasă de la un coechipier și a încercat să îi trimită lui Vlad Dragomir, coborât în linia de 16 metri special pentru a intra în posesia balonului respectiv. Doar că portarul României a greșit adresa, iar mingea a ajuns la Lobotka. Acesta i-a pasat lui Strelec, care nu a avut de îndeplinit decât o simplă formaliate pentru a marca din interiorul careului în poarta rămasă practic goală, după ce însă l-a și driblat elegant pe mijlocașul de la Pafos.

Ce schimbări a mai făcut Jerry Gane în repriza a doua a meciului Slovacia – România

În acest context trebuie menționat faptul că primul gol al slovacilor din această partidă de verificare de la Bratislava a fost de fapt un autogol semnat de Daniel Bîrligea, venit în propriul careu să se apere la un corner al gazdelor. Revenind, tot la pauza meciului Gane a mai efectuat o modificare. David Miculescu a intrat pe teren în locul lui Bîrligea.

Ulterior, în minutul 62, selecționerul de la acest joc a mai făcut alte patru schimbări. Au ieșit Radu Drăgușin, Vlad Dragomir, Florin Tănase și Ștefan Baiaram, iar în locurile lor au intrat Andrei Coubiș, la debutul său pentru echipa națională deci, Vladimir Screciu, Ianis Hagi și Valentin Mihăilă.

Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului

În minutul 73, Răzvan Marin i-a luat locul lui Nicolae Stanciu, iar Ianis Hagi a preluat banderola de căpitan. Nu în ultimul rând, în minutul 77, Jerry Gane a efectuat și a opta modificare în efectivul tricolor, ultima conform protocolului stabilit înaintea acestui meci de către cele două delegații, respectiv Alex Dobre în locul lui Dennis Man.

Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
LIVE VIDEO Slovacia – România 2-0. Ocazie imensă ratată de Miculescu
Ruptură între Napoli și Romelu Lukaku! Atacantul refuză să se prezinte la antrenamente: „Clubul ia în calcul excluderea”
Selecționer nou la echipa națională! FRF a făcut anunțul oficial
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Fotbalistul român considerat 'mai talentat decât Hagi'. A murit la numai 26 de ani: 'Știi ce ziceau despre el?'
A apărut noua revistă Fanatik
