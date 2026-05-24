Ireal! Ce s-a întâmplat, de fapt, în bătălia secolului dintre Oleksandr Usyk și Rico Verhoeven. Apar detalii noi și am putea asista la o raritate

Ucraineanul Oleksandr Usyk l-a învins pe olandezul Rico Verhoeven în lupta anului. Sportivul batav are de gând să facă apel după verdictul care a decis rezultatul meciului de box la categoria grea.
Mihai Dragomir
24.05.2026 | 17:00
Rico Verhoeven contestă eșecul suferit în fața lui Oleksandr Usyk. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Boxerul ucrainean Oleksandr Usyk (39 de ani) l-a învins pe olandezul Rico Verhoeven (37 de ani). Meciul a contat la categoria grea, iar cel dintâi sportiv a fost declarat câștigător după un KO cu o secundă rămasă din a 11-a rundă. Acum, învinsul vrea să facă apel, după ce a fost cât pe ce să îi ia ucraineanului centura WBC și a pierdut din cauza unei decizii controversate.

Rico Verhoeven contestă rezultatul luptei cu Oleksandr Usyk

Rico Verhoeven a declarat că va contesta înfrângerea suferită în fața lui Oleksandr Usyk, cel care se îmbogățea după victoria de acum doi ani în fața lui Tyson Fury, după ce a văzut că meciul a fost oprit după sunetul gongului. Olandezul a precizat că era perfect conștient în momentul intervenției arbitrului. „Au oprit meciul după sunetul gongului. Cred că s-ar putea să depunem contestație, pentru că asta nu are niciun sens. Când a intervenit arbitrul, nu eram amețit sau altceva de genul ăsta.

Mă uitam la arbitru de parcă aș fi vrut să spun «de ce oprești, suntem aproape gata». Nu avea niciun sens pentru mine. Este ceva de care ar trebui să fie conștient. Desigur, se pot face greșeli, dar arbitrul ar trebui să-și recunoască greșeala. Să se uite înapoi și să spună că fie este un meci nul, fie mergem la cartonașele de punctaj. Și dacă mergem la cartonașele de punctaj, eu eram în avantaj”, a spus Rico Verhoeven, citat de Championship Rounds.

Ce urmează pentru Oleksandr Usyk. Un nou adversar tare pentru ucrainean

După victoria la limită în fața lui Verhoeven la Piramidele din Giza, în Egipt, Oleksandr Usyk a ajuns la 25 de victorii consecutive. Usyk deține încă trei centuri la categoria grea, dar mai are doar câteva lupte rămase până la retragere. Următorul adversar pentru ucrainean va fi campionul interimar WBC, Agit Kabayel.

Sportivul german a avut un parcurs impresionant până acum, învingând nume precum Arslanbek Makhmudov, Frank Sanchez și Zhilei Zhang pentru a-și susține astfel candidatura la titlu. În același timp, tot la Piramidele din Giza, Frank Sanchez și-a câștigat șansa de a concura pentru centura IBF a lui Usyk.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
