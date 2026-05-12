Ireal! Construirea unei biserici, blocată de asociaţia de protejare a fluturilor! Gigi Becali, iureş în direct: „Cică sperie păsările!”

ADVERTISEMENT

Asociaţiile de protecţie a mediului îi pun piedici lui Gigi Becali în ridicarea unei noi biserici. La sesizarea unor ONG-uri, patronul FCSB nu poate termina un aşezământ de cult din cauză că ar pune în pericol specii de păsări şi fluturi. Întreaga situaţie a fost dezvăluită de Becali la „FANATIK SUPERLIGA”.

Gigi Becali nu poate termina biserica din Techirghiol din cauza unui ONG

Gigi Becali a început construcţia unei biserici la Techirghiol, însă momentul la care ea va fi terminată şi sfinţită este incert. Un ONG care se ocupă de protecţia mediului a blocat finalizarea lucrărilor, pe motiv că afectează habitatul unor specii. Mărturisirea a fost făcută chiar de patronul FCSB.

ADVERTISEMENT

„Eu dacă ajungeam vreodată să conduc ţara asta desfiinţam toate ONG-urile alea vagaboante, care au făcut numai rău României. Acum eu nu pot să termin biserica, o biserică de lemn, pentru că a făcut sesizare nu ştiu ce asociaţie internaţională de fluturi”, a spus Becali, la „FANATIK SUPERLIGA”. „Biserica e făcută toată, trebuie să-i pun numai acoperişul, atât. Dar nu pot, din cauza unei specii de fluturi şi a unor pescăruşi speciali”, a adăugat el.

Gigi Becali a cerut aprobare să ridice un cort pe plajă

În acelaşi timp, , Diana Buzoianu, pentru faptul că a impus o serie de interdicţii legate de construcţiile pe plaje, el considerând că intervenţia guvernamentală nu face decât să dăuneze turismului românesc.

ADVERTISEMENT

„Sau vine ministra asta de la Mediu şi spune că pe plajă nu poţi aia, nu poţi aia. Păi bă, plaja n-ai inventat-o tu! Ea e femeie frumoasă şi deşteaptă, numai că e ţărăncuţă în a vedea lucrurile. Păi ea n-a fost prin străinătate. Privatul, comerciantul, el speculează cum trebuie să meargă treaba, turismul. Nu vii tu să spui că n-ai voie să faci aia sau ailaltă. Omul când şi-a luat plaja pe zece ani el şi-a făcut un calcul comercial”, a acuzat Becali.

ADVERTISEMENT

În condiţiile date el a cerut autorizaţie pentru ridicarea unui cort pe plajă. „Acum am făcut cerere să iau aprobare de cort, fiindcă nu-mi dă voie să fac nimic acolo. Cort pe plajă ai voie, că au şi ăia pentru evenimente. Cortul poţi să-l demontezi. Fac un cort, îl ţin două-trei luni şi-l demontez. Acum îmi dă aprobare de cort. Fiindcă nu-mi dă aprobare să fac nici măcar construcţie din lemn, că sperii fluturii şi nişte păsări”, a mai spus Becali.

ADVERTISEMENT

Biserica ridicată de Gigi Becali în Pipera va fi sfinţită în două săptămâni

Totodată, el a comentat cu ironie acuzaţiile că biserica de la Techirghiol ar afecta habitatul păsărilor. „Făceam liturghie, slujeam de la 2 la 7 dimineaţa. La 2 noaptea în jurul bisericii erau mii de pescăruşi albi, toată noaptea cântau cu noi, dimineaţa la 7 când ieşeam se ridicau, dădeau de trei-patru ori roată bisericii şi plecau. Deci păsările stăteau cu noi la slujire, iar ei spun că noi speriam păsările”, a spus cu umor Gigi Becali.

La modul cel mai serios el a vorbit însă despre stadiul lucrărilor la biserica pe care o construieşte în Pipera. Ea va fi sfinţită în două săptămâni, iar din acel moment aici se vor oficia slujbe de către un preot despre care Becali spune că are o voce extraordinară.

ADVERTISEMENT

„Am luat aprobarea de sfinţire. Ne-au dat un preot care e , Constantin Hurjui. Când cântă el imediat te transferă în cer. L-au făcut preot duminică şi i-au dat şi aprobare, adică să fie preot la Biserica Botezul Domnului, naşterea Sfântului Ioan Botezătorul şi Sf. Gheorghe, cu trei hramuri. Biserica asta va fi simbolul ortodoxiei şi al sfinţeniei lumii, eu aşa simt. Biserica va fi sfinţită în două săptămâni. După aceea credincioşii pot să intre în biserică, va fi slujbă în fiecare zi”, a mai spus Gigi Becali.