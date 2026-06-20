Ireal! Cu ce se ocupă Harry Maguire, starul lăsat acasă de Thomas Tuchel, în timpul CM 2026. Imaginile au făcut înconjurul planetei. Video

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Deși nu face parte din lotul Angliei la , Harry Maguire, stoperul în vârstă de 33 de ani al celor de la Manchester United, tot a izbutit să se facă remarcat în Statele Unite ale Americii. Acesta a fost surprins în New York la un stand Panini, în timp ce vindea stickere și albume cu Cupa Mondială, iar imaginile s-au viralizat rapid în mediul online.

Harry Maguire a vândut abțibilduri Panini cu CM 2026 la New York!

Harry Maguire nu a trecut neobservat în SUA, una dintre cele trei țări-gazdă ale turneului final din această vară, alături de Canada și Mexic. După ce a fost lăsat pe dinafară de , fundașul central englez a găsit o modalitate inedită prin care să se facă remarcat. Acesta s-a alăturat unui stand Panini și a vândut abțibilduri și albume cu Cupa Mondială fanilor prezenți la New York.

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Evenimentul a avut loc vineri seară și a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, mai ales după reacțiile suporterilor, care au fost de-a dreptul șocați să-l vadă pe fotbalistul lui Manchester United într-o asemenea postură. Ulterior, acesta a părăsit standul și a început să facă poze și să stea la povești cu oameni prezenți în Times Square.

Pues a Maguire le ha sabido mal no ir al mundial que se ha puesto a vender sobres del álbum en New York 😭 — Jeff (@JeffFcb14)

Harry Maguire, „șocat și dezamăgit” după ce a ratat participarea la CM 2026!

Harry Maguire se numără printre marile absențe ale Angliei la turneul final din această vară, alături de Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer și Phil Foden. Fundașul lui Manchester United s-a declarat extrem de surprins de faptul că Thomas Tuchel a decis să nu se bazeze pe serviciile sale, mai ales că vine după unul dintre cele mai bune sezoane din carieră.

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„Am fost încrezător că aș fi putut juca un rol important în această vară pentru țara mea, după prestațiile bune pe care le-am avut în sezonul proaspăt încheiat. Am fost șocat și dezamăgit de decizie. Nu am iubit nimic mai mult decât să îmbrac acel tricou și să-mi reprezint țara de-a lungul anilor. Le urez tuturor jucătorilor mult succes în această vară”, a declarat Maguire în momentul în care Tuchel a anunțat lotul de 26 de fotbaliști cu care Anglia atacă trofeul suprem.

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Harry Maguire a debutat la prima reprezentativă „Three Lions” în 2017, într-o victorie cu 1-0 împotriva Lituaniei. Ultima sa apariție a avut loc pe 31 martie 2026, într-un amical pierdut de englezi în fața Japnoniei, scor 0-1, când a intrat pe teren în ultimele 7 minute. În total, acesta a acumulat 66 de meciuri și 7 goluri pentru echipa națională.