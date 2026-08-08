Ireal! Cum a ajuns să coste 1000 de euro un bilet la un meci de liga a 2-a

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Pe 19 septembrie 2026, stadionul „The Den” din Londra va găzdui unul dintre cele mai explozive meciuri din fotbalul englez: Millwall – West Ham United, duelul care marchează cea de-a 100-a întâlnire directă dintre cele două rivale istorice. Faptul că ultima confruntare a avut loc în urmă cu mai bine de 14 ani a făcut ca prețul biletelor să explodeze, unele dintre ele ajungând chiar la 1000 de euro pe platformele de resell.

Millwall – West Ham, duelul de 1000 de euro din Championship

Deși vorbim despre un meci din Championship, al doilea eșalon al , tensiunea și istoria dintre cele două echipe au transformat această partidă într-un fenomen social. Rivalitatea dintre Millwall și West Ham, cunoscută sub numele de „Dockers’ Derby”, este una dintre cele mai vechi și mai aprinse din Regatul Unit, născută din diferențele sociale și economice dintre muncitorii din docurile londoneze.

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Astfel, pe platformele de resell, biletele pentru meciul de pe arena „The Den”, casa celor de la Millwall, au ajuns la sume greu de imaginat pentru o partidă de ligă secundă. De exemplu, pe LiveFootballTickets.com, cel mai ieftin bilet se vinde cu 778.70 de lire sterline, adică aproape 1000 de euro, iar pe StubHub.co.uk și Ticketgum.com, prețurile chiar depășesc respectiva sumă, valoarea lor fiind cuprinsă între 800 și 950 de lire sterline, în funcție de poziția în stadion.

Some Millwall fans are reselling their tickets vs West Ham… Prices start from £778.70🤮 Vile stuff❌ — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four)

Pe lângă rivalitatea istorică dintre cele două echipe, un alt factor care a dus la această explozie de prețuri este reprezentat de capacitatea limitată a arenei lui Millwall, care poate găzdui numai 20.146 de spectatori. Așadar, cererea depășește cu mult oferta, iar platformele de resell profită din plin de febra derby-ului, deoarece fanii sunt dispuși să plătească sume exorbitante pentru a fi martori la un meci care promite să fie unul dintre cele mai tensionate din ultimul deceniu.

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Millwall și West Ham se întâlnesc din nou după 14 ani!

Ultima confruntare directă dintre cele două rivale a avut loc pe 4 februarie 2012, tot în Championship, iar atunci, West Ham s-a impus cu 2-1 pe teren propriu. Din acel moment însă, drumurile lor s-au despărțit complet. West Ham a fost o prezență constantă în , reușind chiar să câștige UEFA Conference League în 2023, în timp ce Millwall a alternat eșaloanele doi și trei, luptând câteodată chiar și pentru promovarea în elita fotbalului englez.

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La finalul sezonului 2025/2026, West Ham a retrogradat la mustață, terminând pe locul 18 în Premier League, în timp ce Millwall a ratat promovarea în urma unui play-off dramatic, pierdut în fața celor de la Hull City (0-2 la general). Astfel, din cauza sau datorită respectivelor contraperformanțe, cele două lumi se vor întâlni din nou după mai bine de 14 ani, iar fanii ambelor tabere consideră meciul din septembrie drept „revenirea războiului din Londra”.

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Istoria „Dockers’ Derby”, un duel al docurilor londoneze

Rivalitatea dintre Millwall și West Ham își are originile la sfârșitul secolului al 19-lea, atunci când cele două cluburi reprezentau comunități rivale de muncitori din docurile londoneze. Millwall Athletic, club fondat în anul 1885, era echipa muncitorilor din Isle of Dogs, în timp ce Thames Ironworks, precursoarea lui West Ham United, reprezenta mâna de lucru din Canning Town.

De-a lungul timpului, meciurile dintre cele două echipe au fost marcate de episoade extrem de tensionate, cum ar fi bătăi pe teren între jucători, dar și de unele evenimente tragice, cel mai notoriu dintre acestea petrecându-se în 2009, la o partidă din Cupa Ligii Angliei, când un suporter al lui Millwall a fost înjunghiat, iar poliția a intervenit cu peste 700 de ofițeri pentru a restabili ordinea. Astfel, autoritățile britanice tratează și meciul din septembrie ca pe un eveniment cu risc ridicat, anunțând măsuri speciale de securitate și controale stricte la intrarea pe stadion.