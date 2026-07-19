Ireal! De câte ori a atins Lionel Messi mingea în prima repriză a finalei CM, dintre Spania și Argentina. În minutul 15 se întâlnise cu balonul o singură dată

Lionel Messi (39 de ani) a făcut o semifinală spectaculoasă împotriva Angliei. Superstarul Argentinei a oferit două assisturi și și-a depășit recordul în ceea ce privește distanța alergată într-un meci la acest Campionat Mondial. Însă, la fel ca în acel meci, el a fost „tăcut” în prima repriză de la New Jersey.
Jucătorii argentinei au fost clar motivați suplimentar de faptul că Lionel Messi se află la ultimul său Campionat Mondial, și cum ar putea încheia mai frumos această poveste decât cu încă un trofeu. Determinarea lor s-a văzut în fiecare atingere de minge, iar agresivitatea lor și unitatea grupului i-a dus până în marea finală.
Octuplul câștigător al „Balonului de Aur” a marcat 8 goluri la acest turneu final și a oferit 4 pase decisive, însă prestația sa din prima repriză a finalei a fost ștearsă, asta și pentru că ibericii au avut control total al jocului, cu o posesie de 65%.
În primele 15 minute, Lionel Messi reușise să atingă balonul o singură dată, iar până la finalul primei reprize a ajuns la doar 15 atingeri. Deși nu a pierdut nicio minge și a reușit de fiecare dată să livreze pasa corectă, el nu a creat nicio șansă importantă pentru echipa sa.
Chiar dacă nu a ieșit în evidență în prima repriză a meciului dintre Spania și Argentina, fanii lui Leo Messi sunt siguri că acesta își va pune amprenta până la finalul partidei. Aceștia nu au nicio emoție că prezența sud-americanului pe teren a fost una ștearsă.
„Stați liniștiți! Cel mai bun din lume va începe în curând să le facă zile fripte spaniolilor”; „Aduceți-vă aminte de analiza lui Pep asupra lui Messi. El a spus că nu merge pe teren, ci analizează jocul și caută breșe în defensiva adversă, iar când turează motoarele, sigur marchează”; „Nu reprezintă nimic această statistică, în a doua repriză va fi demonic”; „Nu vă grăbiți, ne auzim în repriza a doua”, au fost doar câteva dintre comentariile suporterilor.