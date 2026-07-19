Ireal! De câte ori a atins Lionel Messi mingea în prima repriză a finalei CM, dintre Spania și Argentina. În minutul 15 se întâlnise cu balonul o singură dată

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Lionel Messi (39 de ani) a făcut o semifinală spectaculoasă împotriva Angliei. Superstarul Argentinei a oferit două assisturi și și-a depășit recordul în ceea ce privește distanța alergată într-un meci la acest Campionat Mondial. Însă, la fel ca în acel meci, el a fost „tăcut” în prima repriză de la New Jersey.

Lionel Messi nu a strălucit în prima repriză de pe MetLife Stadium, în finala dintre Spania și Argentina

Jucătorii argentinei , și cum ar putea încheia mai frumos această poveste decât cu încă un trofeu. Determinarea lor s-a văzut în fiecare atingere de minge, iar agresivitatea lor și unitatea grupului i-a dus până în marea finală.

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Octuplul câștigător al „Balonului de Aur” a marcat 8 goluri la acest turneu final și , însă prestația sa din prima repriză a finalei a fost ștearsă, asta și pentru că ibericii au avut control total al jocului, cu o posesie de 65%.

În primele 15 minute, Lionel Messi reușise să atingă balonul o singură dată, iar până la finalul primei reprize a ajuns la doar 15 atingeri. Deși nu a pierdut nicio minge și a reușit de fiecare dată să livreze pasa corectă, el nu a creat nicio șansă importantă pentru echipa sa.

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🚨 𝗦𝗧𝗔𝗧: Lionel Messi has only touched the ball once since kick-off, with 15 minutes played. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Fanii lui Leo Messi i-au luat apărarea pe rețelele de socializare

Chiar dacă nu a ieșit în evidență în prima repriză a meciului dintre Spania și Argentina, fanii lui Leo Messi sunt siguri că acesta își va pune amprenta până la finalul partidei. Aceștia nu au nicio emoție că prezența sud-americanului pe teren a fost una ștearsă.

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„Stați liniștiți! Cel mai bun din lume va începe în curând să le facă zile fripte spaniolilor”; „Aduceți-vă aminte de analiza lui Pep asupra lui Messi. El a spus că nu merge pe teren, ci analizează jocul și caută breșe în defensiva adversă, iar când turează motoarele, sigur marchează”; „Nu reprezintă nimic această statistică, în a doua repriză va fi demonic”; „Nu vă grăbiți, ne auzim în repriza a doua”, au fost doar câteva dintre comentariile suporterilor.