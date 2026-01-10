Sport

Ireal! Deținătoarea FA Cup, eliminată de o echipă din liga a 6-a! Nebunie totală în Anglia. Fanii au invadat terenul. Video

Rezultat incredibil în FA Cup! Deținătoarea trofeului a fost scoasă din competiție de o formație din liga a 6-a, într-un meci nebunesc care a șocat Anglia și a intrat direct în istoria competiției.
Alex Bodnariu
11.01.2026 | 00:20
FA Cup demonstrează încă o dată că este competiția surprizelor. Ziua de 10 ianuarie 2026 a fost una de coșmar pentru deținătoarea trofeului. Crystal Palace, echipa de pe locul 13 în Premier League, a fost eliminată de Macclesfield FC, o formație din liga a 6-a, într-un meci care a intrat instant în istoria fotbalului englez.

Crystal Palace, deținătoarea trofeului FA Cup, eliminată de o echipă din liga a 6-a!

Diferența dintre cele două cluburi este una uriașă. Crystal Palace este o echipă de Premier League, cu jucători internaționali, salarii săptămânale mai mari decât bugetul anual al adversarilor din ligile inferioare și o infrastructură de elită. De cealaltă parte, Macclesfield este un club semi-profesionist, cu fotbaliști care merg la serviciu dimineața și se antrenează seara.

Pentru Palace, meciul părea o formalitate. Deținătoarea trofeului, echipa care ridica FA Cup pe Wembley în urmă cu doar câteva luni, venea să joace pe un stadion modest, într-un oraș de provincie. Tocmai acest context a transformat partida într-o capcană perfectă.

Cum s-a decis meciul din FA Cup

Macclesfield este un club „phoenix”, refondat în 2020 după falimentul vechiului Macclesfield Town. În doar câțiva ani, echipa a urcat rapid în eșaloanele inferioare, mizând pe jucători crescuți în zonă, pe foști fotbaliști proveniți de la academii mari și pe un spirit de comunitate rar întâlnit în fotbalul modern.

Macclesfield a jucat exact cum trebuie să joace o echipă mică într-un astfel de meci: agresiv, cu dueluri tari și mingi aruncate constant în careu. Palace a avut posesia, dar a părut rigidă, lipsită de inspirație. Dawson și Buckley au marcat câte un gol în fiecare repriză pentru gazde, iar Pino a redus din diferență, însă mult prea târziu, în minutul 90.

Nebunie totală după Macclesfield FC – Crystal Palace 2-1. Fanii au invadat terenul

La final, suporterii au invadat terenul. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare. Un detaliu interesant este acela că oficialii de la Crystal Palace au decis, înainte de meci, ca toate biletele să fie oferite fanilor echipei din liga a 6-a, întrucât partida a fost una istorică pentru aceștia.

Diferența de peste 100 de locuri în piramida fotbalului englez face din această eliminare una dintre cele mai mari surprize din istoria modernă a competiției. Rareori o deținătoare a FA Cup a fost scoasă din competiție de o echipă situată atât de jos în ierarhia sportului englez.

Cine este Macclesfield FC. Istoria incredibilă a echipei care a eliminat deținătoarea FA Cup

Macclesfield FC este un așa-numit club „phoenix”, apărut în 2020, după falimentul istoric al Macclesfield Town, formație cu o tradiție de peste 140 de ani în fotbalul englez. Problemele financiare, datoriile uriașe și un management dezastruos au dus la prăbușirea clubului, care a fost exclus din competiții și dizolvat oficial în 2020.

Suporterii, oamenii de afaceri locali și foști jucători au pus bazele noului club, Macclesfield FC, care a pornit din eșaloanele inferioare, aproape de baza piramidei fotbalului englez. În doar câțiva ani, formația a reușit mai multe promovări succesive și a produs în 2026 cea mai mare surpriză din istoria recentă a fotbalului britanic.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
