Ireal! Echipa calificată la meciul de 230 de milioane de euro a fost exclusă dintr-un motiv incredibil și înlocuită cu „coșmarul” FCSB-ului

ADVERTISEMENT

Southampton a învins-o pe Middlesbrough cu scorul general de 2-1 în semifinala barajului pentru promovarea în Premier League și urma să o întâlnească pe Hull City în finala de pe Wembley, însă a fost exclusă după ce oficialii „sfinților” au recunoscut că au spionat mai multe adversare pe parcursul acestui sezon, inclusiv pe „Boro”, care îi va înlocui în ultimul act al barajului.

Southampton, înlocuită de Middlesbrough în finala barajului pentru promovarea în Premier League. Motivul este incredibil

Scandalul a izbucnit înainte de prima manșă a „dublei” dintre Southampton și Middlesbrough din semifinala barajului. Un analist al „sfinților” a fost descoperit în timp ce filma cu telefonul, sau chiar transmitea în direct, sesiunea de antrenament a lui „Boro”. Confruntat de o persoană din staff-ul lui Middlesbrough, reprezentantul lui Southampton a refuzat să se identifice și a plecat de la fața locului.

ADVERTISEMENT

Cei de la Middlesbrough au depus o plângere la Liga Engleză înainte de „dubla” din semifinale, pe care Southampton avea să o câștige după 0-0 în prima manșă și 2-1 (după prelungiri) în retur. Marți, 19 mai, Liga a anunțat că Southampton a fost exclusă din finala barajului după ce oficialii clubului au recunoscut că au „spionat” trei adversare în acest sezon: Oxford United, Ipswich Town și Middlesbrough.

Anunțul oficial al EFL cu privire la excluderea lui Southampton

De asemenea, a primit și o depunctare de 4 puncte pentru următorul sezon din Championship. „O Comisie Disciplinară Independentă a exclus astăzi echipa Southampton din play-off-ul Championship, după ce clubul a recunoscut multiple încălcări ale regulamentelor EFL legate de filmarea neautorizată a antrenamentelor altor cluburi.

ADVERTISEMENT

În plus, clubul a primit o depunctare de 4 puncte care va fi aplicată la clasamentul Championship 2026/27, alături de o mustrare pentru toate acuzațiile aduse. (…) Southampton are dreptul de a contesta decizia Comisiei în conformitate cu Regulamentul EFL, iar părțile lucrează pentru a încerca să soluționeze orice apel miercuri, 20 mai. În funcție de rezultat, acesta ar putea duce la o nouă modificare a meciului de sâmbătă”, a transmis Liga Engleză pe .

ADVERTISEMENT

Ce a transmis Middlesbrough după decizia Ligii Engleze

Așadar, dacă situația nu se va mai schimba, Middlesbrough o va întâlni pe Hull City în finala barajului, care se va disputa pe Wembley, sâmbătă, 23 mai. Partida este cunoscută drept „Meciul de 200 de milioane de lire sterline”, deoarece promovarea în Premier League aduce un bonus financiar uriaș. a oferit o primă reacție.

ADVERTISEMENT

„Clubul Middlesbrough salută rezultatul audierii de astăzi a Comisiei Disciplinare. Credem că acest lucru transmite un mesaj clar pentru viitorul sportului nostru în ceea ce privește integritatea și conduita sportivă. Ca și club, ne concentrăm acum pe meciul nostru împotriva lui Hull City de pe Wembley, de sâmbătă”, au transmis gruparea engleză pe .