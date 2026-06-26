Sport

Ireal! Eroul Suediei de la Campionatul Mondial nu știa în ce condiții se califică echipa lui

Eroul Suediei de la Campionatul Mondial, reacție fabuloasă după meciul decisiv cu Japonia: „Nu am știut că un punct este de ajuns”. Cum au reacționat colegii și selecționerul
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.06.2026 | 17:43
Ireal Eroul Suediei de la Campionatul Mondial nu stia in ce conditii se califica echipa lui
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Anthony Elanga, eroul Suediei la Campionatul Mondial. Foto: Hepta
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Anthony Elanga (24 de ani), eroul Suediei la Campionatul Mondial, a recunoscut după meciul decisiv pentru accederea în 16-imile de finală contra Japoniei că nu știa că echipei sale îi este de ajuns și un rezultat de egalitate pentru atingerea acestui deziderat. Partida s-a terminat 1-1, iar fotbalistul de la Newcastle United a marcat golul egalizator.

Anthony Elanga, eroul Suediei la Campionatul Mondial, nu a știut că echipa lui era calificată la 1-1 cu Japonia

S-a întâmplat în minutul 62, după ce anterior, în minutul 56, niponii deschiseseră scorul prin Maeda. Astfel, Japonia și Suedia au terminat această grupă F de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, câștigată de Olanda, cu 7 puncte, pe locurile 2, cu 5 puncte, respectiv 3, cu 4 puncte, în vreme ce Tunisia a fost eliminată din competiție, fără punct obținut. 

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Suedezii s-au calificat în 16-imile de finală fiind siguri prin acest rezultat de ocuparea unuia dintre cele mai bune 8 locuri 3 din grupele de la acest Mondial. Doar că Elanga nu era pus la curent cu acest aspect, după cum chiar el a recunoscut la finalul meciului, astfel încât, după acel gol marcat de el, și-a împins constant colegii, spre stupoarea lor, să atace în continuare pentru marcarea golului al doilea, riscând deci ca echipa să devină vulnerabilă în defensivă și să primească în schimb un gol care ar fi periclitat în contextul dat șansele calificării.

„Nu știam că un punct e de ajuns. Le-am strigat (n.r. colegilor): ‘Haideți, să continuăm (n.r. să atace)’. Mă bucur că s-a terminat așa, nu știam asta (n.r. că Suedia s-a calificat) la final. Cred că încercau să țipe la mine”, a spus Anthony Elanga la finalul partidei, citat de aftonbladet.se. 

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Cum au reacționat colegii lui Elanga și selecționerul Graham Potter

Fostul jucător de la Manchester United și Nottingham Forest a ajuns subiect de glume printre colegii săi de la națională din cauza acestei chestiuni. Pe de altă parte, a fost și certat pentru că nu se informase așa cum ar fi trebuit într-un astfel de context. „M-am dus acum la el și l-am întrebat dacă e adevărat. Din păcate, e adevărat. L-am certat puțin acolo. A fost puțin frustrat la sfârșitul meciului și acum înțeleg de ce”, a dezvăluit Alexander Isak, conform sursei citate.

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Iar căpitanul Victor Lindelof a adăugat: „Știu că uneori te poți plictisi în timpul ședinței tehnice. Probabil că nu era suficient de concentrat”. Nu în ultimul rând, Graham Potter, selecționerul Suediei, a glumit pe seama acestei chestiuni și a spus: „Asta explică multe lucruri. Nu am fi putut fi mai clari (n.r. la ședința tehnică de dinainte de meci), e evident că se gândea la altceva. Dar îl iubesc”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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