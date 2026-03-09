Ireal! În urmă cu 10 ani câștiga titlul în Anglia, iar acum este la un pas de retrogradarea în liga a 3-a. Ce s-a întâmplat cu „Minunea din Premier League”

ADVERTISEMENT

În sezonul 2015/2016 a avut loc poate cea mai mare surpriză din istoria fotbalului englez. Leicester City, echipa condusă la vremea respectivă de Claudio Ranieri, cucerea titlul de campioană în Premier League la capătul unui sezon incredibil, demn de un scenariu de film. Zece ani mai târziu însă, „vulpile” au ajuns de nerecunoscut.

Leicester City, la un pas de retrogradarea în liga a 3-a

Sâmbătă seară, formația de pe King Power Stadium a remizat pe terenul lui Ipswich Town, scor 1-1, într-un duel al rundei cu numărul #36 din Championship, al doilea eșalon al fotbalului din Insulă. Acest rezultat a venit cu mai multe consecințe negative pentru Leicester.

În primul rând, „vulpile” au ajuns la 10 meciuri consecutive fără victorie în campionat. Ultimul succes al lui Leicester în Championship a fost consemnat în urmă cu mai bine de două luni, mai exact pe 5 ianuarie, 2-1 „acasă” împotriva celor de la West Bromwich Albion. La vremea respectivă, banca tehnică a echipei era condusă de spaniolul Marti Cifuentes. Între timp, acesta a fost demis, iar în momentul de față, timona îi aparține lui Gary Rowett.

Cel mai îngrijorător lucru este reprezentat însă de faptul că, odată cu remiza de la Ipswich, Leicester a ajuns pe locul 22 în clasament, prima poziție retrogradabilă, iar lucrurile nu arată deloc bine pentru fosta campioană din . Un rol important în decăderea echipei îl au oamenii din conducere, anunță presă britanică.

Deciziile neinspirate în ceea ce privește numirea oamenilor din staff-ul tehnic și sumele aruncate sau pierdute din transferurile jucătorilor sunt doar câteva dintre motivele care au dus la prăbușire, iar fanii echipei sunt extrem de îngrijorați pentru viitorul clubului lor de suflet.

Claudio Ranieri și „Minunea din Premier League”

Situația nefericită de acum pare la ani lumină distanță de gloria pe care Leicester a trăit-o în urmă cu 10 ani, mai exact în sezonul 2015/2016. La începutul stagiunii respective, legendarul Claudio Ranieri anunța că obiectivul echipei este acela de a rămâne în primul eșalon, însă ce a urmat a fost de-a dreptul inimaginabil.

Cu o echipă care avea să lanseze în fotbalul mare nume importante precum N’Golo Kante, Riyad Mahrez, Kasper Schmeichel sau Jamie Vardy, Leicester a cucerit primul titlu din istorie, o performanță incredibilă, care i-a adus clubului de pe King Power Stadium apelativul de „Minunea din Premier League”.

Ba mai mult, cinci ani mai târziu, cu Brendan Rodgers pe banca tehnică, „vulpile” au mai realizat o surpriză majoră, atunci când au izbutit să câștige FA Cup, după o finală cu , echipa care în stagiunea respectivă cucerea Liga Campionilor (2020/2021). Treptat însă, lucrurile au luat-o pe o pantă descendentă: două retrogradări din Premier League, iar acum, posibilitatea de a ajunge chiar în liga a 3-a.