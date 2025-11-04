Ireal! Pe ce super fotbalist a pus ochii Meme Stoica în Portugalia: “Bravo, mă, ai ochi!”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a fost în ultima perioadă în Portugalia, acolo unde a urmărit mai mulți jucători care ar putea face pasul în viitorul apropiat la FCSB. Nu este pentru prima oară când președintele Consiliul de Administrație a roș-albaștrilor se află în străinătate, iar la precedenta expediție a „pus ochii” pe un fotbalist de clasă.

Diogo Jota, remarcat de Mihai Stoica în Portugalia

În cadrul „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a dezvăluit că la precedenta sa vizită în Portugalia l-a remarcat pe Diogo Jota, jucător care s-a stins din viață în vara acestui an. Președintele Consiliul de Administrație de la FCSB se afla alături de Ioan Timofte la acel moment, iar fostul internațional i-a transmis oficialului campioanei că „are ochi la fotbaliști”.

„Am mai fost odată în Portugalia. Eram cu Ioan Timofte, care este o legendă pentru Porto și Boavista. Eram tot la Pacos Ferreira, mă uitam după un fundaș central și un mijlocaș central.

Atunci am zis ‘bă, ce-mi place ăsta’. Ion Timofte spune ‘bravo, mă, ai ochi. Îl ia acum Atletico Madrid’. Am întrebat ‘păi cum îl cheamă?’, iar el mi-a spus ‘Diogo Jota!’.

La meciul acela Diogo Jota a căzut pe final și și-a dislocat umărul, și-a rupt clavicula. După aceea a plecat și după a ajuns mare. Ioan Timofte râdea, spunea că am ochi pentru jucători”, a declarat Mihai Stoica.

Diogo Jota, stins din viață după un accident rutier

Lumea fotbalului mondial a primit o veste cruntă în vara acestui an. , asta în urma unui accident rutier petrecut pe autostrada A-52, în provincia Zamora, Spania.

, în accident pierzându-și viața și fratele său, Andre Silva. Diogo Jota a avut o carieră impresionantă, acesta evoluând la echipe precum Atletico Madrid, Wolves și în final la Liverpool.

