Ireal! Suma colosală pe care Drake a pierdut-o la finala CM 2026. Ce a pariat la Spania – Argentina

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Spania și-a respectat statutul de favorită și a învins Argentina în finala Cupei Mondiale, scor 1-0. Rezultatul meciului din SUA a reprezentat o veste extrem de neplăcută pentru rapper-ul Drake (39 de ani), care a mizat o sumă uriașă pe faptul că Argentina va reuși să se impună în meciul de pe MetLife Stadium.

Dezastru pentru Drake la finala Cupei Mondiale. Câți bani a pierdut artistul după ce a mizat pe victoria Argentinei

Drake a mizat nu mai puțin de 1.500.000 de dolari pe faptul că Argentina va reuși să învingă Spania după 90 de minute în finala Cupei Mondiale, iar în cazul în care echipa lui Lionel Messi ar fi reușit să se impună, celebrul artist canadian și-ar fi asigurat un câștig imens, de peste 5.100.000 milioane de dolari.

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Even Messi couldn't bring this home for the boy 🥲 — Stake.com (@Stake)

Din nefericire pentru acesta, scorul la finalul timpului regulamentar a fost 0-0, iar partida s-a decis în prelungiri, unde și . Așadar, Drake a pierdut suma imensă mizată pe victoria Argentinei, însă nu este primul său pariu neinspirat pe un meci de fotbal.

„Blestemul Drake” continuă. Câți bani a pierdut artistul pe meciuri de fotbal

Suma de 1.500.000 de euro plasată pe victoria Argentinei este cea mai mare mizată de Drake pe un meci de fotbal, însă acesta a mai pierdut în trecut foarte mulți bani. Primul său pariu pe fotbal care a apărut în spațiul public a fost în 2022, când a mizat 600.000 de dolari pe o victorie a Barcelonei într-un „El Clasico” împotriva lui Real Madrid și un succes al lui Arsenal într-o partidă cu Leeds. Londonezii s-au impus cu 1-0, însă catalanii au cedat cu 1-3.

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Tot în 2022, rapper-ul a mizat un milion de dolari pe faptul că Argentina se va impune contra Franței după 90 de minute în finala Cupei Mondiale din Qatar. Sud-americanii au condus cu 2-0, însă francezii au egalat printr-o „dublă” a lui Mbappe, iar totul avea să se decidă la loviturile de departajare. În 2024, Drake a pierdut suma de 300.000 de dolari, mizată pe faptul că naționala Canadei va învinge Argentina în semifinala Copa America.

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În fine, primul pronostic inspirat al artistului a fost la Cupa Mondială din această vară: acesta a mizat 770.000 de dolari pe o victorie a Canadei în duelul cu Africa de Sud din 16-imi, iar nord-americanii au învins cu 1-0 și rapper-ul a câștigat un milion. Așadar, Drake a mizat în total 4.100.000 de dolari pe meciuri de fotbal, pierderea fiind de 3.1 milioane.

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