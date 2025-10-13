Ireal! Unde se afla Alex Chipciu dis de dimineață, la 8 ore de la meciul cu Austria, după ce a alergat 10 kilometri timp de 90 minute

. Alexandru Chipciu, titularizat în urma absenței lui Nicușor Bancu, s-a achitat perfect de datorie. Ce a făcut fotbalistul în dimineața ce a urmat meciului, după ce a depus un efort uriaș.

ADVERTISEMENT

Ce a făcut Chipciu după România – Austria 1-0. Ireal unde se afla fotbalistul

arată că Alexandru Chipciu, fotbalist în vârstă de 36 de ani, a alergat aproximativ 10 kilometri. Efortul său a fost unul considerabil, însă asta nu l-a împiedicat să se trezească dis de dimineață și să revină la Cluj pentru antrenamentul sub comanda lui Ovidiu Sabău. Florin Gardoș, fostul său coleg de la FCSB, a povestit totul.

„I-am dat un mesaj dimineață să îl felicit pentru evoluția de aseară. Am schimbat câteva cuvinte și l-am întrebat ce face, când merge la Cluj. El mi-a zis că tocmai ce ajunsese în vestiar la antrenament.

ADVERTISEMENT

Era 09:50, azi dimineață, înainte de emisiune. Mă gândesc că el a luat avionul la 7 azi dimineață să meargă spre Cluj ca să ajungă la antrenament. Atunci a intrat în vestiar când am vorbit cu el!”, a dezvăluit Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA.

Alexandru Chipciu, în extaz după România – Austria 1-0. „N-am trăit în viața mea așa ceva!”

Titular și integralist contra Austriei, Alexandru Chipciu a reacționat la finalul meciului. Experimentatul fotbalist fiind impresionat de deznodământul partidei.

ADVERTISEMENT

„E de vis! Nu știu dacă am mai trăit în viața mea, la echipa națională, așa ceva. Pe stadionul acesta… Să dai gol în ultimul minut gol cu acești suporteri, în fața unei echipe mari. Mă gândeam acum, e nebunie! Viața e ceva ce nu poți să explici, treci prin niște momente ireale. Așa mi se pare că s-a întâmplat în seara asta”, a spus, printre altele, Alexandru Chipciu după România – Austria 1-0.

ADVERTISEMENT

Chipciu a dat de pământ cu colegii după Csikszereda – U Cluj 2-1

Etapa a 12-a din SuperLiga, cea de dinaintea pauzei competiționale, a însemnat un nou eșec pentru U Cluj. „Șepcile Roșii” au cedat în deplasare cu Csikszereda, scor 1-2, iar Alex Chipciu a luat foc la finalul meciului la adresa colegilor săi.

„La pauză am vorbit că facem, că dregem, apoi iei gol la prima fază. E crunt, se întâmplă rar un astfel de deznodământ, când în prima repriză ai ocazii, iar în a doua crezi că vei câştiga.



După golul de 2-0 a fost un haos cum de mult n-am mai trăit, adică am jucat ca nişte jucători, voiai să pleci acasă. Probabil tot spiritul ăsta a fost împotriva noastră, toţi făceau cu jumătate de măsură să treacă timpul şi să luăm bătaie!”, spunea Chipciu după eșecul cu Csikszereda.

ADVERTISEMENT