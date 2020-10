Irina Bara, prima reacție după eliminarea de la Roland Garros 2020: “Data viitoare voi fi mai bine pregătită”

Irina Bara a fost eliminată în turul 3 la Roland Garros, după 2-6, 0-6 cu Sofia Kenin. A fost prima prezență pe tabloul principal pentru româncă la un turneu de Grand Slam. A câștigat cinci meciuri în total la Paris, dacă includem și cele trei din calificări.

Irina Bara a început cu break și a avut 2-0, dar din acel moment totul s-a întors împotriva ei. Kenin a câștigat toate game-urile până la final, 12 în total.

Au fost foarte multe game-uri în această serie care s-au dus la avantaje, dar Kenin a fost cea care s-a impus de fiecare dată. Mai experimentată la acest nivel, campioana de la Australian Open a fost mai atentă în punctele cheie.

Irina Bara ia 126.000 de euro și urcă pe locul 113 WTA după prestațiile de la Roland Garros 2020

La primul ei meci pe arena Philippe Chatrier, Irina Bara a avut nu mai puțin de 11 mingi de break, dar a concretizat doar una. Cea din al doilea game al partidei. Kenin a câștigat multe puncte cu “scurte”, la fel cum a făcut și în meciul cu Ana Bogdan.

FANATIK.RO a participat la conferința de presă susținută de Irina Bara după eșecul cu Sofia Kenin. Jucătoarea din România a explicat că rămâne cu amintiri frumoase de la Roland Garros 2020, unde a obținut primele victorii la nivel de tablou principal de Grand Slam.

“Nu am fost surprinsă de scurtele pe care le-a dat. Mă așteptam, știam că apelează mult la această execuție. Dar le-a făcut foarte bine și nu am avut replică. Experiența de meciuri la acest nivel a făcut diferența. A știut să gestioneze mai bine momentele grele. Dacă îmi faceam unele puncte de game, și am avut multe, jocul arăta altfel.

Trebuia să fiu mai agresivă, mai relaxată. Să mă bucur mai mult pe teren. A fost primul meci pe Chatrier. A fost mai atentă în punctele importante. Se simte experiența, data viitoare o să fiu mai bine pregătită.

Plec de aici cu gânduri frumoase. Am ajuns în turul 3, venită din calificări, este extraordinar. Astăzi nu a fost cea mai bună zi pentru mine. Am ratat multe mingi de break. Nu am simțit la început emoțiile atât de tare, dar apoi nu am reușit să mă relaxez”, a declarat Irina Bara la conferința de presă.

Pentru calificarea în turul 3 la Roland Garros 2020, Irina Bara primește un cec în valoare de 126.000 de euro, dar și 130 de puncte în clasamentul WTA. Va urca 29 de locuri în clasament după acest turneu, până pe 113.

