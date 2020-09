Irina Bara, prima victorie la un turneu de Grand Slam: “De 20 de ani aștept asta, de când m-am apucat de tenis”

România are cinci jucătoare calificate în turul 2 la Roland Garros, un adevărat record. Irina Bara este ultima care s-a alăturat grupului, dar cu victoria cea mai impresionantă. A trecut de Donna Vekic, favorita numărul 36 a competiției, scor 6-3, 6-4. Simona Halep, Irina Begu, Patricia Țig și Ana Bogdan sunt celelalte patru jucătoare calificate în turul 2.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru Irina Bara a fost prima victorie pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam. De altfel, nu mai trecuse niciodată de calificări. Le-a învins acum pe Mrdeza, Dart și Hogenkamp pentru a ajunge la partida cu Donna Vekic.

În turul 2, Irina Bara o va înfrunta pe Alison van Uytvank, locul 65 mondial. O jucătoare puternică, belgianca a trecut în runda inaugurală de Rebecca Peterson, 2-1 la seturi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Irina Bara o va înfrunta pe Alison van Uytvanck în turul 2 la Roland Garros 2020

FANATIK.RO a fost la conferința de presă pe care Irina Bara a susținut-o la Paris, după super victoria din turul 1. Iar jucătoarea de 25 de ani ne-a oferit detalii despre sentimentele pe care le-a avut pe parcursul partidei: “Cu siguranță cea mai importantă victorie pentru mine și la prima participare la un Grand Slam. Însemnă foarte mult. sunt foarte fericită. Visam la victoria asta de când m-am apucat de tenis, de 20 de ani”.

În fața unei jucătoare mai puternice, Irina Bara a reușit să câștige datorită tacticii inspirate. Cu un joc variat, jucătoarea din România a lăsat-o fără soluții pe Vekic, care a continuat să joace în forță. Dar fără eficiență.

ADVERTISEMENT

“Ea încerca să domine și să conducă raliurile. Știam lucrurile astea, dar am încercat să îmi fac jocul meu. Am încercat să joc cât mai variat, să nu intru în jocul ei plat. Și să o mișc cât mai mult, pentru că nu este o foarte bună alergătoare. Știam că meciul se poate prelungi dacă nu sunt atentă. Dar am reușit să îl închid până la urmă. Intru mereu încrezătoare că pot produce surpriza. Am încercat să joc punct cu punct, să nu pun presiune pe mine”, a mai povestit Irina Bara.

Parcursul excelent de la Paris, unde a strâns patru victorii, incluzând și calificările, a fost anunțat de săptămâna trecută. Irina a jucat finala turneului ITF de la Cagnes-Sur-Mer. Pierdea în fața Sarei Sorribes Tormo, adversara Simonei Halep din turul 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Condițiile de la Paris sunt total opus față de ce s-a întâmplat la Cagnes-Sur-Mer. Erau 30 de grade, cald, soare. În vreme ce aici avem ploaie, vânt. Dar meciurile și victoriile de acolo mi-au dat multă încredere. Știam că nivelul meu este ridicat, și meciurile din calificări mi-au dat încredere. În plus, m-au ajutat să mă acomodez la condițiile de aici”, a mai spus Irina Bara.

Cu această victorie, Irina Bara urcă 16 poziții în clasamentul live, până pe 126. Poate forța chiar intrarea în prima sută mondială dacă va continua să adune succese la Paris. Mai ales că preia traseul mai bun pe care îl avea Donna Vekic, din postura de cap de serie.

ADVERTISEMENT