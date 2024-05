Irina Begu, dezvăluiri din ziua ultimului meci al lui Rafael Nadal la Roland Garros. “Ceea ce a reușit el, nu cred că se va mai întâmpla vreodată în istorie”. Exclusiv

Irina Begu (locul 127 WTA) a debutat cu dreptul pe tabloul principal de la Roland Garros.

Irina Begu, meci perfect în primul tur la Roland Garros

Irina Begu a oferit declarații în exclusivitate pentru FANATIK după victoria în numai 70 de minute în fața sportivei din Argentina. Românca a transmis că e mulțumită de prestația avută în primul tur. Begu a dat de înțeles că agresivitatea de care a dat dovadă a fost punctul ei forte în această întâlnire.

ADVERTISEMENT

“Atunci când faci break din prima, te relaxezi puțin. Simți că meciul e în controlul tău. Cred că a fost un joc solid din partea mea, foarte bine jucat tactic, de la început până la sfârșit. Am știut ce trebuie să fac și mă bucur că am putut să execut planul cât mai bine.

Este o jucătoare căreia îi place foarte mult ritmul, loviturile plate și atunci eu clar am încercat să variez cât mai mult. Când am avut posibilitatea, am încercat să joc decisiv și agresiv. Am încercat să joc cât mai liftat. Eu zic că am făcut-o destul de bine astăzi”, a explicat tenismena din România.

ADVERTISEMENT

Irina Begu va reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportiva s-a declarat încântată de faptul că va avea șansa de a evolua pe zgura pariziană. Aceasta a precizat că este o șansă imensă să participe la Olimpiadă și speră să o facă cu brio.

“Roland Garros-ul tot timpul este un loc special pentru mine. Zgura este suprafața mea preferată, după cum bine știți, și bineînțeles că mă bucur că Olimpiada se va juca aici. Mă bucur și abia aștept să fiu acolo, să trăiesc din nou această experiență, pentru că să reprezinți țara și să fii de atâtea ori la Olimpiadă este un lucru mare și mă bucur că am reușit să fac asta”, a continuat Irina Begu.

ADVERTISEMENT

Irina Begu despre Rafa Nadal: “Titulatura de ‘Regele Zgurii’ i se potrivește”

Meciul Irinei Begu a avut loc în aceeași zi cu cel al lui Rafa Nadal. . Begu a ținut să laude cariera impresionantă a ibericului, pe care îl consideră mult prea modest pentru performanțele avute în ultimii 20 de ani.

“Este impresionant ce a reușit. Am văzut antrenamentele lui și e impresionant câtă lume a fost alături de el. L-au susținut, antrenamentele au fost extraordinar de frumoase. Ceea ce a reușit el, să câștige un turneu de Grand Slam de 14 ori, nu cred că se va mai întâmpla vreodată în istorie, așa că pot să zic doar că titulatura aceasta de ‘Regele Zgurii’ i se potrivește.”

ADVERTISEMENT

“Cu siguranță este o inspirație. Este un model pentru noi toți, atât pentru noi, cât și pentru noua generație. Mă bucur că am putut să fac parte din această eră și să-l prind de atâtea ori și să-l văd. El este o persoană extrem de sociabilă, mereu salută. Modestia lui este extrem de mare pentru tot ce a reușit el”, a mai adăugat ea.

Begu va juca în turul doi împotriva unei sportive cu 14 ani mai tânără

Begu a vorbit și despre meciul din următorul tur de la Roland Garros. Românca va da piept cu Linda Noskova, o tenismenă în vârstă de doar 19 ani, dar care a reușit deja performanțe remarcabile. Cele două s-au întâlnit în 2023 la Indian Wells. Atunci, cehoaica a câștigat cu 7-6, 6-1.

“Cred că va fi un meci un pic diferit. Pe zgură, cred că pot să pun mai bine în aplicare jocul meu față de Indian Wells. Cred că va fi un meci interesant. Este un challenge pentru mine. Mă bucur că sunt din nou la Roland Garros și voi încerca să pregătesc cât mai bine meciul. Este o jucătoare foarte bună. A făcut sfert de finală la Australian Open. E tânără, are deja câteva rezultate bune în palmares. Eu nu am nicio presiune, voi încerca să joc cel mai bun tenis al meu și vom vedea ce va fi”, a încheiat Irina Begu în exclusivitate pentru FANATIK.