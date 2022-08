Irina Begu – Elise Mertens Live stream după ora 23:30 în turul 1 la US Open 2022. Fără victorie în faţa belgiencei

Meciul Irina Begu – Elise Mertens are loc marţi, 30 august, după ora 23:30, în cadrul turului 1 al turneului de Grand Slam US Open 2022. Este o confruntare extrem de echilibrată, judecând după faptul că sportivele se află aproape una lângă cealaltă în ierarhia WTA.

Unde se joacă meciul Irina Begu – Elise Mertens în turul 1 al US Open 2022

Întâlnirea Irina Begu – Elise Mertens se dispută marţi, 30 august, după ora 23:30, pe terenul 14, în turul 1 al turneului de Grand Slam de la New York, US Open 2022. Este unul dintre cele mai echilibrate jocuri în turneul feminin la nivelul primului tur, o partidă care în mod normal ar trebui să ofere un spectacol de calitate.

ADVERTISEMENT

Meciul Irinei va beneficia sigur şi de prezenţa fanilor români, pentru că se joacă a doua zi după partida Simonei Halep. În fiecare an, la US Open, toate jucătoarele românce au avut parte de susţinerea grupurilor de români, evident atenţia cea mai mare fiindu-i acordată Simonei Halep, care este şi cea mai bună jucătoare româncă a tuturor timpurilor.

Cine transmite la TV partida Irina Begu – Elise Mertens

Partida Irina Begu – Elise Mertens se joacă marţi, 30 august, după ora 23:30, pe terenul 14 al complexului Billie Jean King de la Flushing Meadows, în turul 1 al US Open 2022. Eurosport va transmite în direct partida Irinei Begu, în meciul va fi şi pe FANATIK, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Înaintea meciului dintre Irina Begu şi Elise Mertens, pe terenul 14 se mai dispută alte două meciuri: Kaia Kanepi – Tereza Martincová şi Fernando Verdasco – Kwon Soon-woo.

Marţi, 30 august, va fi o vreme foarte călduroasă la New York, temperatura urmând a ajunge la cota de 32 de grade şi urmând a se menţine aşa şi în celelalte zile din această săptămână. Nu este tocmai uşor pentru sportivi şi sportive să joace la aceste temperaturi pe o suprafaţă care se încinge foarte mult.

ADVERTISEMENT

Cine este Elise Mertens, adversara Irinei Begu în turul 1 la US Open 2022

Elise Mertens este o jucătoare de tenis belgiană, câștigătoare a douăsprezece turnee WTA. În plus, în 2018 a devenit semifinalistă a Australian Open. Elise Mertens s-a născut în orașul belgian Leuven la 19 noiembrie 1995. Mama ei se numește Lillian, de profesie este profesor. Tatăl său, Guido Mertens, se ocupă cu fabricarea de mobilă.

Elise Mertens nu este singurul copil din familie, are o soră mai mare, Lauren. Ea a fost cea care a introdus-o pentru prima dată pe Elise, în vârstă de patru ani, la un astfel de sport ca tenisul. Lauren lucrează acum ca pilot pentru una dintre companiile aeriene. Pe de altă parte, trebuie remarcat faptul că Elise nu este o rudă a celebrului fotbalist belgian Dries Mertens și a jucătorului de tenis Yannick Mertens – toate trei sunt doar omonime. Este o mare iubitoare de animale. Are patru câini acasă, precum și o serie de păsări (fazani, păuni, macarale etc.). A câştigat turneul de la Hobart, în 2017, învingând-o în finală pe Monica Niculescu, a câştigat în 2019 la Doha primul Masters în finala cu Simona Halep. În 2021 a pierdut finala la Istanbul, cu Sorana Cîrstea.

ADVERTISEMENT

Cote la pariuri la jocul Irina Begu – Elise Mertens

Deşi sunt pe locuri apropiate Elise Mertens este destul de clar favorită la o cotă de 1,45 faţă de 2,80 cât a primit Irina Begu. Care dacă reuşeşte să ia un set are o cotă mai bună decât succesul belgiencei, adică 1,70. Mertens nu se află într-o formă prea bună, dar nici Irina.

ADVERTISEMENT

Probabil că bookmakerii îşi motivează alegerile şi prin prisma confruntărilor directe la care scorul este de 3-0 pentru Mertens, cu Begu reuşind să ia un singur set, în 2017, într-un meci al echipei de Fed Cup. La Istanbul, pe zgură şi la Australian Open Begu s-a înclinat de fiecare dată cu 2-0.