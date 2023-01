Irina Begu – Laura Siegemund 7-5, 2-1, în turul 2 la Australian Open. Meciul se joacă acum. Românca a câştigat primul set. Video

4-3: Irina Begu a servit perfect şi a câştigat game-ul la zero.

Meciul Irina Begu – Laura Siegemund are loc joi, 19 ianuarie, cu începere de la ora 05:30, ora României, 14:30 ora la Antipozi, în cadrul turului 2 al competiției feminine de la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Irina a pătruns în turul 2 după iar germanca s-a impus tot în trei seturi în fața italiencei Lucia Bronzetti.

Unde se joacă meciul Irina Begu – Laura Siegemund

Întâlnirea Irina Begu – Laura Siegemund se dispută joi, 19 ianuarie, de la ora 05:30, ora României, pe terenul 8 din complexul Melbourne Park, unul dintre terenurile secundare de la Australian Open. Meciul contează pentru turul 2 al primului Grand Slam al anului, găzduit de statul Victoria. Fiind un teren secundar, sunt puține locuri pentru spectatori, mai ales pentru românii dornici să o încurajeze pe Irina.

Este un teren care are o singură facilitate față de principalele șase arene, respectiv sistemul de supraveghere al mingii hawk eye (ochi de șoim), care a făcut posibilă eliminarea arbitrilor de linie. Asta pentru că sistemul depistează la milimetru orice ieșire completă a mingii în afara terenului.

Cine transmite la TV partida Irina Begu – Laura Siegemund

Partida – Laura Siegemund se joacă joi, 19 ianuarie, de la ora 05:30, pe terenul 8 de la Melbourne Park, complexul care găzduiește meciurile de la Australian Open. Dacă va intra în atenția celor de la canalele Eurosport ar putea fi transmisă în direct numai pe postul Eurosport 2. O mai puteți urmări în format LIVE VIDEO intrând pe site-ul FANATIK.RO

De la căldura insuportabilă de 36 de grade, urmată de reprize de precipitații pe o perioadă destul de lungă, toate anunțate din timp de FANATIK, joi, 19 ianuarie scădem considerabil la jumătate din temperatură pentru maxima zilei, adică la 18 grade. Cerul va fi însorit și pericolul de ploaie extrem de redus. Abia la începutul săptămânii viitoare organizatorii vor avea din nou probleme, pentru că sunt prognozate nu mai puțin de trei zile cu instabilitate accentuată, de luni, 23 ianuarie, până miercuri, 25 ianuarie!

Cine este Laura Siegemund, adversara Irinei Begu în turul 2 la Australian Open

Laura Siegemund are 34 de ani și se află pe tabloul principal la Australian Open, deși ocupă doar locul 158 în lume, pe baza clasamentului protejat din partea WTA, cu poziția 65 din 2021. Jucătoarea germană are în carieră două titluri WTA la simplu și cinci la dublu, alături de Vera Zvonareva reușind să câștige US Open la dublu feminin în 2020.

Laura este o jucătoare atipică, pentru că în afara tenisului este psiholog nu doar formal, în 2022 scoțând o carte care a avut un mare succes, Wild card – Depășirea provocărilor mentale. Crescută între 4-7 ani la Riad, în Arabia Saudită, apoi între 8-9 ani la Bali, în Indonezia, Siegemund vorbește fluent engleza și franceza, în afara limbii germane. În 2017, înainte de Roland Garros, la turneul de la Nurnberg, a suferit cea mai gravă accidentare, ruptură de ligamente la genunchi, în meciul cu Krejcikova, lipsind șapte luni de pe teren.

Cote la pariuri Irina Begu – Laura Siegemund

Irina Begu este mare favorită la casele de pariuri pentru meciul cu Laura Siegemund, decizia bookmakerilor fiind luată, evident, ca urmare a pozițiilor din clasament ale celor două sportive: locul 27 Begu, locul 158 Siegemund. Irina are cotă de 1,35 la victorie, iar Laura a primit cotă de 3,15. Un set luat de jucătoarea germană are cotă de 1,90.

Aceste cote au la bază strict clasamentul actual WTA, pentru că altminteri la meciuri directe Laura Siegemund conduce cu 3-1 în disputele cu Irina Begu. Aceasta a condus cu 1-0 după victoria pe zgură de la Charleston din 2015, după care Siegemund a punctat de trei ori: 2016 Indian Wells în trei seturi, 2019 pe zgură la WTA București în sferturi și tot pe zgură în 2020 la Palermo, turneu pe care anul trecut l-a câștigat Irina.