Irina Begu ratează Jocurile Olimpice din cauza unei mononucleoze: ”Este o decizie pentru sănătatea mea”

Un întreg , după ce președintele FR Tenis, Ion Țiriac, a dezvăluit că niciuna dintre jucătoarele care ar fi putut participa nu a dorit să meargă la Olimpiadă din diferite motive.

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea, una dintre jucătoarele vizate, a ținut să spună că , însă nu a ratat ocazia de a trimite câteva ”săgeți” către conducătorii sportului din țara noastră.

Mononucleoza a împiedicat-o pe Irina Begu să meargă la Jocurile Olimpice

Și Irina Begu și-a motivat absența de la Jocurile Olimpice din cauza problemelor medicale, ea precizând că suferă de mononucleoză și principalul ei obiectiv este să fie sănătoasă.

ADVERTISEMENT

”Îmi doream ca oamenii să înţeleagă de ce nu merg la Tokyo. Nu e ceva uşor de făcut, să fii la trei ediţii ale Jocurilor. Mi-aş fi dorit mult să am această prezenţă în palmares, era un obiectiv personal, pentru care făcusem o întreagă strategie. Vorbisem și cu Simona să jucăm la dublu.

Am încercat şi am sperat că mă voi simţi mai bine, că sistemul meu imunitar va mai creşte şi că voi putea juca acolo. Însă nu a fost aşa şi atunci am luat această decizie pentru sănătatea mea, pentru a-mi prelungi cariera”, a declarat Begu pentru site-ul .

ADVERTISEMENT

Begu nu și-a fi dorit să vorbească depre această problemă

Jucătoarea aflată pe locul 79 în clasamentul WTA a ținut să informeze publicul larg că dacă nu ar fi existat întreaga discuție din ultimele zile despre absența sportivelor din România de la Tokyo nu ar fi ieșit în public să vorbească despre boala sa.

”De mononucleoză, cum ştim, au mai fost sportivi care nu şi-au mai revenit, precum Soderling (n.r. – suedezul Robin Soderling, fost numărul 4 mondial), şi nu e de glumă, trebuie să fii atent. Chiar dacă n-aş mai putea să mai joc tenis, cel mai important e să fii sănătos şi să încerci să te recuperezi.

ADVERTISEMENT

Şi de aceea a trebuit să iau această decizie. Îmi pare tare rău că nu pot fi acolo. Îmi doream ca oamenii să ştie de la mine. Dacă nu era Olimpiada, nu aş fi vorbit niciodată despre problema mea de sănătate”, a mai spus Irina Begu.

Acuze la adresa lui Ion Țiriac

România nu va avea nicio jucătoare de tenis pe tabloul de simplu de la Jocurile Olimpice, după retragerile Simonei Halep, Soranei Cîrstea, Patriciei Țig și Irinei Begu. Jucătoarea de pe locul 3 mondial este încă în recuperare după ruptura la gamba stângă suferită la Roma.

ADVERTISEMENT

Anunțul a fost făcut de președintele COSR, Mihai Covaliu, și a fost , care a precizat că are nevoie de mai mult timp pentru a se recupera după ruptura la gambă.

Cosmin Gușă, președintele Federației Române de Judo, a ținut să taxeze atitudinea lui Ion Țiriac. Ba chiar că este omul care a sfătuit-o pe Halep să sară peste Jocurile Olimpice și în 2016, la Rio.