Irina Begu și-a anunțat retragerea temporară din tenis! Motivul din spatele deciziei și cât va sta pe bară

Irina Begu, 35 de ani și locul 121 WTA, este . În cursul zilei de joi, 9 octombrie, Irina Begu a anunțat că va lua o pauză de la tenis și și-a anunțat retragerea temporară, din cauza problemelor medicale.

Irina Begu a anunțat că se retrage din tenis temporar. De ce a luat, de fapt, această decizie

Irina Begu a făcut anunțul trist pentru fani prin intermediul rețelelor de socializare. a dezvăluit că, din cauza problemelor medicale, va fi nevoită să stea pe bară pe o perioadă nedeterminată.

Astfel, Irina Begu ar putea reveni pe terenul de tenis, după ce își rezolvă problemele de sănătate. Veterana din tenisul românesc a anunțat că s-a gândit bine înainte de a lua o astfel de decizie.

„Bună, tuturor. După ce am avut mai mult timp de reflectat, mă simt pregătită să împărtășesc un update alături de voi. În acest an m-am confruntat cu probleme de sănătate și de energie și am realizat că trebuie să îmi ascult corpul și să am grijă de mine”, a fost prima parte a mesajului Irinei Begu.

Cât stă, de fapt, pe bară Irina Begu după ce a spus adio tenisului

Irina Begu nu a mai luat parte la competiții oficiale de la jumătatea lunii iulie, când a reușit să câștige trofeul WTA 250 de la Iași. În finală, românca a învins-o pe Jil Teichmann, din Elveția, scor 6-0, 7-5.

De aceea, după Iași, am decis să iau o pauză de la tenis, fără să pun un termen. Nu e un adio, doar o pauză pentru a mă concentra pe sănătatea și pe binele meu. Sunt recunoscătoare lui Victor Crivoi și Nicolescu Lucian pentru toți acești ani petrecuți împreună, pentru susținere, pentru munca asiduă și pentru amintirile pe care le-am împărțit.

Mulțumesc că mi-ați înțeles această nevoie, vă urez succes în viitoarele voastre colaborări. Tuturor, vă mulțumesc pentru iubirea și susținerea pe care mi-ați arătat-o în această călătorie. Înseamnă mai mult decât pot spune”, a scris Irina Begu, pe căile oficiale de comunicare.

Ce probleme medicale are Irina Begu

În timpul săptămânii fantastice pe care a avut-o la Iași Open, Irina Begu a făcut mai multe mărturisiri printre care unele legate de problemele sale de sănătate. Campioană în 6 rânduri în turneele WTA, Irina Begu a dezvăluit că suferă de mononucleoză, boală cu care a fost diagnosticată încă din 2021.

„Este un senzor de monitorizare a glicemiei … Sunt niște probleme de sănătate pe care le am de ani de zile. Am vorbit și am fost destul de deschisă, acum doi, trei ani, v-am împărtășit un pic.

De atunci mă chinui foarte mult cu problema pe care o am, din păcate nu merge în direcția în care mi-aș dori. Nu vreau să intru în foarte multe amănunte, pentru că dând anumite explicații nu ar fi ca sportiv în favoarea mea. Promit că atunci când mă voi lăsa de tenis să dau mai multe detalii”, a declarat Irina Begu.

Ce este mononucleoza, boala de care suferă Irina Begu

Mononucleoza este o boală contagioasă infecțioasă, care este produsă de virusuri, cel mai frecvent fiind virusul Epstein-Barr (BV). Simptomele acestei boli sunt caracterizate de oboseală extremă, febră, durere în gât sau cefalee.