Irina Columbeanu a apărut cu o geantă din colecția mamei sale, Monica Gabor. Accesoriul costă 30.000 de euro

Irina Columbeanu și-a făcut apariția cu o geantă din colecția Monicăi Gabor. Accesoriul deținut de mama adolescentei are un preț de 30.000 de euro.

și a Monicăi Gabor are doar 17 ani și deja a început să calce pe urmele mamei sale atunci când vine vorba despre stilul vestimentar.

Adolescenta a spus, de mai multe ori, că își dorește o carieră într-un domeniu științific. Având în vedere postările sale de pe rețelele de socializare, unde este foarte activă, Irina ar putea avea o carieră și în modelling, la fel ca mama ei.

Tânăra postează regulat pe Instagram și pe Tik Tok și îi ține pe urmăritori la curent în legătură cu diverse aspecte din viața ei. Un clip video postat recent a primit, din partea internauților, mai multe mesaje pozitive.

Irina Columbeanu a purtat o ținută inspirată de mama ei, care include și o geantă Hermes Birkin 40, în valoare de 30.000 de euro. Urmăritorii adolescentei au lăudat-o pentru eleganță și pentru gusturile bune.

În dreptul clipului postat pe , unii utilizatori au ținut să-i spună tinerei că seamănă foarte bine cu Monica Gabor.

“Frumoasă ca mama ei!”, “Ai picioare perfecte!”, “Doamne, fată frumoasă, cât ai crescut! Ești superbă și semeni enorm cu mama ta!!! Două superbe!!!!”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

De curând, Irina a postat un alt clip video, în care . Accesoriul pe care l-a prezentat face parte tot din colecția Monicăi Gabor.

În geantă, Irina Columbeanu avea rujuri de lux, ochelarii de soare, cheia unei mașini Mercedes, un portofel elegant, precum și un parfum care face parte din colecția mătușii sale, Ramona Gabor, stabilită în Dubai.

Irina Columbeanu, dezvăluiri despre relația cu tatăl ei

Irina Columbeanu a venit în vizită în România, în urmă cu câteva luni, pentru a-și vizita tatăl. Irinel Columbeanu a avut ocazia să petreacă timp cu fiica lui, de care îi era foarte dor.

Până atunci, adolescenta nu a venit în România de 6 ani, de când s-a mutat în SUA. Aceasta locuiește în Malibu, alături de mama ei și de Mr. Pink.

Aceasta are o relație bună cu tatăl ei, iar în iunie s-au putut bucura de momente unice împreună. Tânăra a avut numai cuvinte de laudă la adresa părintelui ei.

“Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și îi mulțumesc!

Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina în cadrul emisiunii