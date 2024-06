Irina Columbeanu, dezvăluire cu lacrimi în ochi: “Mi-a fost foarte dor de țara asta frumoasă”. Ce a spus despre tatăl ei, Irinel

Irina Columbeanu, fiica celebrului om de afaceri și vedetă de televiziune, Irinel Columbeanu, a făcut mai multe confesiuni emoționante în legătură cu tatăl ei și cu decizia de a se întoarce în România.

Irina Columbeanu, dezvăluire cu lacrimi în ochi: “Mi-a fost foarte dor de țara asta frumoasă”

După șase ani de zile petrecuți în America, Irina Columbeanu s-a întors în țară pentru a-și revedea tatăl. Întâlnirea dintre cei doi a fost una emoționantă, care s-a lăsat cu lacrimi și îmbrățișări. Ce spune Irina Columbeanu despre tatăl ei celebru și despre țara natală?

Irina Columbeanu, în vârstă de 17 ani, locuiește în Malibu alături de mama ei, Monica Gabor, și actualul soț, Mr Pink. Acolo trăiește o viață foarte frumoasă, având tot ce își dorește din punct de vedere financiar.

Ea este foarte implicată în proiectele de la școală și pe lângă asta, lucrează ca ospătăriță într-un restaurant italian din Los Angeles. A reușit să obțină permisul de conducere în urmă cu un an, iar acum conduce propria mașină.

Cu toate acestea, Irina Columbeanu recunoaște că i se face adesea dor de țară și de tatăl ei. în interviuri și a spus că este după atâta timp.

“Irina Columbeanu: Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă, sunt foarte recunoscătoare și fericită că sunt din nou aici, după șase ani!” a declarat Irina în emisiunea „Fiță cu Adiță”, conform

Irina Columbeanu: „N-aș fi reușit fără tatăl meu”

Irina și-a exprimat recunoștința pentru tot ce i-a oferit fostul afacerist. Ea i-a mulțumit pentru toate oportunitățile care i-au permis să-și dezvolte o carieră în străinătate. Adolescenta a subliniat că nu va uita niciodată sacrificiile pe care Irinel Columbeanu le-a făcut pentru ea și pentru familia lor.

„E perfect momentul acesta. În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

N-aș fi reușit fără tatăl meu, a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare. Îți mulțumesc (n. red către Irinel Columbeanu)! Știu prin câte ai trecut pentru mine și familia noastră”, a spus Irina Columbeanu, potrivit