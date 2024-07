Irina Columbeanu, vacanță de lux înainte de a ajunge în SUA. Unde se află fiica lui Irinel Columbeanu

Irina Columbeanu, de lux înainte de a ajunge în SUA. Unde se află fiica lui Irinel Columbeanu. Adolescenta în vârstă de 17 ani a făcut o scurtă oprire în Europa, după ce a vizitat mai multe locuri din țara noastră.

A vizitat mai multe orașe, printre care se numără București, Iași și Bacău, municipiul natal al mamei sale. După ce a petrecut alături de figura paternă a decis că este momentul să plece, însă nu în America, așa cum se aștepta toată lumea.

Prima dată a mers pe Coasta Amalfitană și apoi a ajuns în Positano. În acest oraș spectaculos și instagramabil a realizat o adevărată ședință foto, semn că se simte extraordinar de bine în această vacanță.

Momentan nu se știe de cine este însoțită, însă un lucru este cert: Irina Columbeanu radiază de fericire. Fiica lui Irinel Columbeanu se simte foarte bine în Italia, unde a bifat și o vizită pe insula Sardinia. De asemenea, nu a trecut cu vederea Sicilia.

În prezent, adolescenta se află în orașul Taormina. În această regiune se bucură și de sport, dovadă fotografia pe care a împărtășit-o cu cei care o urmăresc pe social media. S-a pozat într-un echipament sport, semn că este pregătită de un antrenament.

Irina Columbeanu, recunoscătoare pentru mutarea în SUA

Irina Columbeanu este extrem de recunoscătoare pentru educația primită de la tatăl său care s-a ocupat îndeaproape de creșterea sa după divorțul de Monica Gabor. Tânăra locuiește de 6 ani departe de figura paternă, în SUA.

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă.

Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara”, a spus Irina Columbeanu, în podcastul .