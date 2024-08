Irina Columbeanu, vacanță de vară în destinații de top. Cine o însoțește la plajă pe fiica lui Irinel Columbeanu

Unde se relaxează Irina Columbeanu după ce și-a vizitat tatăl în România, în luna iunie. Adolescenta încă nu a ajuns în SUA, acolo unde locuiește cu mama sa și Mr. Pink, ci a rămas în Europa și se bucură de vacanța de vară în destinații de top.

În ce destinații de top se bucură de vacanță de vară Irina Columbeanu

Tânăra în vârstă de 17 ani nu este de una singură, ci însoțită de persoane apropiate în zonele unde nu a ezitat să se pozeze și în costum de baie, pe plajă. A arătat tuturor că moștenește din silueta de fotomodel a mamei sale, Monica Gabor.

Irina Columbeanu se apropie cu pași repezi de vârsta de 18 ani, iar până atunci pare că . După ce în iunie a revenit după 6 ani de absență în România, pentru a-și revedea tatăl, pe Irinel Columbeanu, mulți s-ar fi așteptat ca să se întoarcă în Malibu, acolo unde locuiește în prezent.

Irina Columbeanu lasă de înțeles că nu are de gând prea curând să zboare către America, ci vrea să recupere din timpul pierdut. Zilele acestea, a postat pe pagina sa de imagini prin care și-a surprins fanii, din zone din Italia și Franța.

Irina Columbeanu, însoțită de nașii de botez

Sardinia, Positano, Eze sau Coasta de Azur sunt destinațiile de unde s-a lăsat fotografiată adolescenta. Nu în ultimul rând, a trecut pragul și unor obiective turistice, a unor restaurante de top, a gustat și din mâncarea stradală. Fericirea i se poate citi pe chip.

Cine o însoțește pe Irina în vacanță? Nașul său de botez, Matei Miko, un om de afaceri și organizator de evenimente, și soția acestuia, Monica Ioana Miko, alături de fiul lor, care este de aceeași vârstă cu Irina și au o relație apropiată.

”Trei insule și o peninsulă”, a concluzionat nașul Matei Miko, potrivit , una dintre puținele cunoștințe care au mai rămas alături de Irinel Columbeanu într-o perioadă în care

”Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult! A fost o schimbare foarte bună și pozitivă. (…)

Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara. Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și îi mulțumesc!

Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, declara Irina Columbeanu pentru emisiunea online, despre tatăl ei, atunci când l-a vizitat.