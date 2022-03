Irina Deaconescu și-a luat fanii prin surprindere. Vloggerița a anunțat că a devenit mămică pentru a doua oară și a povestit tot ce s-a întâmplat.

Irina Deaconescu și Cristi Manea au devenit părinți pentru a doua oară. Vloggerița a povestit de ce a născut cu patru zile mai devreme

sâmbătă, după ce a început să aibă contracții încă de vineri. Iubita lui Cristi Manea a postat o imagine cu ea de pe patul de spital după ce a născut o fetiță perfect sănătoasă.

“Totul a mers bine. Micuța mea e bine”, a scris vloggerița pe pagina de socializare.

Micuța s-a grăbit puțin să vină pe lume, termenul fiind peste patru zile. Irina a povestit că în urmă cu două zile a luat pastile pentru răceală, dar i s-a făcut foarte rău. A început să vomite, iar joi seara au început să apară contracțiile.

“Am luat și eu niște pastile, tratament preventiv, să nu mă ia și pe mine răceala. Astea mi-au făcut foarte rău, pentru că am luat toate pastilele deodată, pe stomacul gol. De alaltăieri noapte până ieri am vomitat non stop.

Cred că asta a făcut să și apară contracțiile. Dimineață au apărut contracțiile și am pierdut puțin lichid.”, le-a povestit ea fanilor vineri.

Vloggerița a decis să ia pastilele după ce Micuța a făcut febră destul de mare și nu mai avea poftă de mâncare. Pentru că nu își revenea, Irina a dus-o la spital. Apoi, tânăra a cerut ajutorul mamei sale pentru că nu se mai descurca singură.

“M-am trezit în pat cu ea plină de sânge la nas. Nu se știe exact de ce i-a curs sânge atât de tare. A fost ținută în spital pentru că refuza să mănânce, refuza să bea apă.

A fost foarte greu în spital cu ea, eu fiind însărcinată, ea bolnavă, suferind. A fost horror. Și imaginea aia cu ea plină de sânge, care nu se mai oprea, e traumatizantă. Am început să am foarte multe coșmaruri. M-a traumatizat”, a mai povestit aceasta fanilor.