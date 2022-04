Irina Fodor a izbucnit în lacrimi la Chefi fără limite! Răzvan Fodor, surpriză neașteptată în Grecia. Video

Răzvan Fodor i-a făcut o surpriză soției sale și a mers în Creta, acolo unde aceasta filmează pentru emisiunea Chefi fără limite.

Răzvan Fodor, surpriză pentru soția sa. Cum a reacționat prezentatoarea

În ediția de pe 11 aprilie, apare în emisiune, deoarece el nu a mai suportat dorul de partenera sa de viață și a decis să ia un avion și să zboare în Grecia.

Când l-a văzut pe Răzvan Fodor după atâta vreme, a izbucnit în lacrimi. Revederea a fost dulce, iar vedeta nu se mai putea opri din plâns când l-a zărit pe soțul ei.

Timp de câteva secunde bune, Irina Fodor nu s-a mai desprins din brațele soțului ei. Apoi, ei au ieșit la cină și au povestit. De altfel, cântărețul nu s-a așteptat la această reacție din partea iubitei sale.

“Eu când mă gândeam că ea o să se gudure și toată o să fie numai așa, o bucurie, când mă vede ea bâzâit.

Am și făcut un story când am ajuns aici, mergeam așa prin București, m-am împiedicat de un avion, avionul m-a luat cu el în zbor și am ajuns lângă Țuca.

De fapt, ăsta este scopul și destinația unde voiam să ajung. A fost cu lacrimi și cu durere de inimă după o soție”, a spus Răzvan Fodor, în cadrul emisiunii.

Ce a spus Irina Fodor după ce și-a văzut soțul

Cei doi îndrăgostiți au luat cina împreună și au avut timp să mai povestească față în față, la o adevărată întâlnire, după ce au vorbit mult timp doar pe rețelele de socializare.

“Ce să mai, sunt foarte, foarte fericită și aveam mare nevoie de el și m-am încărcat acum”, a mărturisit Irina Fodor.

De altfel, Răzvan Fodor a spus că ar fi dorit să plece cu soția lui acasă, dar aceasta mai are treabă în Creta, așa că biletul de întoarcere spre România este numai al lui.

“Am venit acum și aș pleca cu tine acasă, dar mai aveți un pic și vă întoarceți”, a spus Răzvan Fodor.