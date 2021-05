Irina Fodor a prezentat o emisiune celebră la Pro TV. Cu ce s-a ocupat actuala prezentatoare de la Chefi la cuțite

Irina Fodor este actuala prezentatoare de la „Chefi la Cuțite”, soția lui Răzvan Fodor nefiind străină de lumina reflectoarelor. Frumoasa șatenă a moderat o vreme bună o emisiune celebră de la postul rival de pe Pache Protopopescu, Pro TV.

Vedeta a mărturisit că nu i-a fost deloc ușor să preia ștafeta de la Gina Pistol, asta pentru că nu a luat proiectul de la început, ci de la jumătate. Șatena a fost în trecut co-prezentatoare la „Vocea României”, unde a fost gazda sezonului 8, alături de Pavel Bartoș.

La momentul respectiv soția lui Răzvan Fodor a stat împreună cu susținătorii concurenților, în backstage. Irina Fodor a fost cea care le-a transmis telespectatorilor de acasă reacțiile și emoțiile participanților de la „Vocea României”.

Irina Fodor nu este străină de micile ecrane. Ce emisiune a mai prezintat în trecut

„Am strigat de fericire când am primit vestea că fac parte din echipa Vocea României. Nu mă așteptam la vestea asta, așa că surpriza a fost cu atât mai mare.

Eu, de când lucrez în televiziune, aproape de fiecare dată când am fost pe scenă sau în fața camerelor, am avut noroc să fiu lângă oameni cu multă experiență în domeniul ăsta, și așa am prins și eu curaj.

La fel e și acum: atunci când ești colegă cu Pavel Bartoș, uiți de emoții. Rolul meu la Vocea României e unul delicat, sau cel puțin așa îl percep eu. La mine se descarcă emoțiile celor care vin să susțină concurenții: părinți, soți, frați, iubiți sau iubite, prieteni.

Eu sunt tot timpul alături de ei ca să le ofer un umăr pe care să plângă sau o pereche de brațe larg deschise pentru o îmbrățișare din suflet”, spunea Irina Fodor în trecut despre „Vocea României”, notează protv.ro.

Mai mult decât atât, vedeta originară din Buzău s-a aflat și la cârma emisiunii „Poveștiri adevărate”. Câțiva ani mai târziu a făcut parte dintr-o companie cunoscută de broadcasting, Irina Fodor fiind absolventă a Facultății de Jurnalism din cadrul Universității din București.

Soția prezentatorului show-ului Burlacul, Răzvan Fodor, a ajuns pentru prima oară pe sticlă în calitate de reporter. În prezent se vehiculează că vedeta va prelua și celălalt proiect al Ginei Pistol, Asia Express, deși sunt mai multe vedete pe listă.

