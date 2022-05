Irina Fodor, declarație despre operațiile estetice: ”Tenul meu cred că nu a mai făcut față”

Soția lui Răzvan Fodor a declarat că nu este adepta saloanelor de înfrumusețare, prima vizită la o clinică estetică având loc în urmă cu două săptămâni. Vedeta de la Antena 1 susține că nu și-a făcut nicio modificare.

Irina Fodor, despre intervențiile chirurgicale. Prezentatoarea are probleme cu tenul după Asia Express

Irina Fodor recunoaște că nu are niciun fel de operație estetică, deși în ultima perioadă tenul ei a suferit unele schimbări. a făcut mai multe alergii și i-au apărut alunițe după ce s-a expus foarte mult la soare, în Asia Express.

„Nu mi-am făcut absolut nimic până acum. Iar eu când am venit, am venit puțin cam speriată, dar și decisă. Le-am zis din start: eu să știți că nu fac nici asta, nici asta. Adică, până acum, nu am mers nici la cosmetică la colțul blocului.

Nu, absolut nimic nu mi-am făcut niciodată. Doar că am avut doi ani în care muncit la foc continuu. Am sărit din proiect în proiect, m-am expus la tot felul de temperaturi, de la cald la frig, machiaje în fiecare zi.

Iar machiajul profesional încarcă destul de mult tenul, iar făcut zilnic… Mai mult de jumătate de an am purtat zilnic. Tenul meu cred că nu a mai făcut față, pentru că aveam și o rutină foarte simplă.

O cremă hidratantă și gata, plecam. Am început să fac tot felul de alergii, s-a sensibilizat. Acolo m-a ars soarele foarte tare. De exemplu după ce am terminat filmările acolo mi-au apărut foarte multe alunițe.

Nu avem cum să mă expun la soare, iar SPF-ul deja nu mai făcea față dacă stai 10 ore afară. Plus praful din exterior”, a declarat prezentatoarea de la Antena 1 într-un interviu pentru .

În momentul de față nu se gândește să ajungă pe mâna medicului estetician, dar asta nu înseamnă că exclude definitiv operațiile de acest fel. Frumoasa șatenă nu spune NU în viitor, asta pentru că oamenii își schimbă ideile foarte des.