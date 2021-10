Irina Fodor, despre cum a acceptat să prezinte Asia Express: „Era o luptă care se dădea în mine”

Irina Fodor a povestit cum a ajuns să prezinte cel de-al patrulea sezon Asia Express și cum a fost această experiență pentru ea. Soției lui Răzvan Fodor i-a fost greu să lipsească de acasă două luni, însă nici nu a putut refuza oferta.

Prezentatoarei i-a fost greu să gestioneze dorul de soțul ei și de fetița lor. Filmările pentru Asia Express – Drumul Împăraților au durat aproximativ două luni.

Irina Fodor, despre cum a acceptat să prezinte Asia Express. Ce a simțit vedeta

a preluat cârma reality show-ului de la Antena 1 pentru cel de-al patrulea sezon, Gina Pistol fiind în concediu de maternitate. Soția lui Răzvan Fodor a fost încântată de acest proiect, chiar dacă i-a fost dor de familia ei.

Totodată, vedeta știa că nu va refuza șansa de a prezenta reality show-ul. Șatena consideră că a fost o experiență unică și că totul a meritat.

„A fost greu pentru că era o luptă care se dădea în mine, erau sentimente contradictorii.

Eram cu inima frântă că trebuie să plec două luni de lângă copil și de lângă soț și nu-mi imaginam cum ar putea fi astea două luni departe de ei, în același timp știam că nu o să spun nu”, a declarat Irina Fodor la .

Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina Pistol și în sezonul 9 al cooking show-ului Chefi la Cuțite, însă nu de la început. Prezentatoarea a venit chiar atunci când au început battle-urile.

Încă de când au început filmările pentru noul sezon, Irina Fodor i-a asigurat pe telespectatori că vor avea parte de numeroase surprize.

Irina Fodor, impresionată de Turcia

Prezentatoarea a fost impresionată de locurile pe care le-a vizitat, , așa cum a declarat în urmă cu câteva luni.

Vedeta a rămas surprinsă după ce au vizitat Turcia, prima țară pe care au străbătut-o pe Drumul Împăraților.

„Turcia pe mine m-a uimit. Am bătut sute de kilometrii, am mers prin locuri prin care nu cred că am fi ajuns altfel. Nu cred că își face nimeni o vacanță în care să bifeze 50 de locuri diferite în Turcia.

În total este un traseu de 7.000 de kilometri. Trebuie să vă imaginați ce înseamnă 7.000 de km. Este enorm. Turcia este o țară extrem de frumoasă cu foarte multe comori ascunse pe care noi le-am descoperit pe Drumul împăraților”, a declarat Irina Fodor în luna iulie.

Concurenții au început competiția din Turca, trecând apoi prin Georgia și Azerbaidjan, destinația finală fiind Israel.