Irina Fodor, dezvăluiri fierbinți de la America Express și rivalitatea cu Gina Pistol: ”Un sezon cu foarte multe probleme”

Irina Fodor, prezentatoarea America Express și, pentru o perioadă, înlocuitoarea Ginei Pistol de la cârma emisiunii Chefi la Cuțite, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre experiența pe care a avut-o pe tărâm american.

Irina Fodor, dezvăluiri despre America Express

Gazda show-ului , Irina Fodor, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK despre problemele pe care le-a întâmpinat la filmări. Mai mult, frumoas aprezentatoare TV a dezvăluit că a avut toate motivele să tremure pentur că emisiunea a avut un traseu în care s-au intersectat cu rutile temutelor carteluri ale traficanților de droguri din America Latină.

cea despre care s-ar spune că îi este rivală, cele două prezentatoare Tv având, în fapt, ”istoric” cu două dintre emisiunile de success ale Antenei 1: seria Asia și America Express și Chefi la Cuțite.

De asemenea, Irina Fodor a vorbit despre relația cu Răzvan, soțul ei, cum reușesc să se bucure de momente romantic și ce eforturi fac cei doi să păstreze vie flacăra dorinței în cuplul lor.

Cum a reacționat Irina Fodor când a aflat traseul America Express: ”Până aici ne-a fost”

Irina, eșți acasă, nu ești peste mari și țări plecată… Cum ar fi la America Express.

Și eu mă întreb… mi-e și frică să zic că sunt acasă. Parcă acum vezi că dispar (râde – n.r.). Sunt bine, sunt acasă, mă bucur de faptul că în sfârșit suntem toți 3, aștept cu nerăbdare să apară America Express pe post, sunt la fel de curioasă că toată lumea.

Știi cum e când suntem acolo? Adică eu, cel puțin, văd lucrurile pe bucățele, nu văd imaginea în ansamblu. Eu trebuie să ajung tot timpul din punctul A în punctul B, să aștept concurenții, așa că ratez niște lucruri în fuga asta a mea spre următorul punct. Vreau să le văd, sunt curioasă, vreau să văd ce au făcut ei în anumite situații pe traseu.

A fost un sezon greu…

A fost un sezon… Știam clar că se anunță periculos de când au spus traseul. Când am auzit Mexic… am zis: “Gata, până aici ne-a fost. s-a terminat. Cum o să ne ducem noi să cerem de la carteluri cazare, mâncare…”.

Și medicul a avut nevoie de perfuzii la America Express

Ai avut probleme de sănătate, probleme cu diferența de temperaturi? Știu că Gina Pistol povestea, la un moment dat, că avea tenul încărcat cu bubițe, se irită, de la umiditate…

Cred că anul asta a fost un sezon cu foarte multe probleme de sănătate. Nu doar pentru mine, ci pentru întreagă echipa. N-aș șți să-ți spun de ce, poate de la poluare, poate de la climă, dar când n-au fost tot soiul de răceli, au fost tot soiul de alergii. Când n-au fost alergii, au fost enterocolite și altele… La toată lumea, concurenți, echipa…

Anul acesta, medicului care ne însoțește an de an de fel nu i-au stat picioarele o clipă. A avut nevoie de perfuzie. Medicul nostru! Așa am ajuns. A fost foarte solicitant sezonul asta. Și cumva, pentru că plana (teama, n. red.) deasupra noastră constant… Am fost totuși în niște locuri periculoase și simțeam.

Stai un pic cu inima strânsă… “Oare ce se poate întâmplă?”, “O fi bine să ne ducem în direcția aia?”. Și treaba asta te consumă pe lângă consumul obișnuit al proiectului ăsta. Pe o scară de la 1 la 100 e de 100. Trezire la 4.00 dimineață, culcare la 23.00, 4 ore de somn și o iei de la capăt.

Te opresc oamenii pe stradă să-ți reproșeze ceva? Poates a facă o comparație între ține și Gina Pistol? Că ea făcea într-un fel, tu în altul…? În online mai există astfel de comentarii.

Știi ce am observat? Pe internet intră oamenii uneori să îmi spună și să facă comparație. Dar în viață reală niciodată. Când mă opresc, vor să facem poze, mă întreabă una, alta.

În mediul online, pentru următorii unor show-uri… S-ar putea spune că sunteți două rivale?

Pentru fani, în online, probabil. În viață de zi cu zi n-are nicio legătură… Nimic cu nimic. Doar că așa s-a rostogolit povestea… Cine suntem noi să o oprim?

Irina Fodor pleacă în Thailanda

Ce planuri aveți de sărbători?

Crăciunul îl petrecem acasă cu familia extinsă. Vin părinții mei de la Buzău, cu toată lumea o să stăm. Apoi o să plecăm într-o vacanță la căldură. Nu mă pot abține (rade – n.r.). Ne-am hotărât la Thailanda, am mai fost acolo, doar că, și mie, și lui Răzvan, ne-a plăcut atât de mult încât am decis să i-o arătăm și Dianei.

Când am fost noi atunci eram singuri. Nu o aveam încă pe ea. Și cred că i-ar plăcea și ei genul asta de vacanță. Ne ducem un pic în explorare, adică nu ne ducem la all inclusive, mergem din loc în loc, vizităm, mai vedem una-alta.

Ce cadou îți doreșțt de Crăciun?

Am ajuns în punctul ăla al vieții în care nu credeam că o să ajung vreodată. Eu când o întrebăm pe mama mea ce-și dorește și ea-mi spunea “sănătate”, mi se părea…nu știu… ceva mai rău de atât…. “Pe bune? N-ai nicio dorința? Atât ai putut să spui?” (râde – n.red.).

Am ajuns în punctul ăla în care vreau doar să-i știu pe ai mei bine, să fim sănătoși, si mai departe… sunt absolut convinsă că orice ne-am dori să facem o să face matata timp cât suntem unii lângă alții. Pentru mine este foarte importantă familia, foarte importantă. Este refugiul meu în tot și-n toate, este locul de unde mă încarc. Și atunci atât îmi e de teamă și atât mi se pare de fragilă barieră din jurul ei încât nu știu cum să fac să o fortific. Îmi vine să ridic ziduri numai să-I știu protejați.

Cum a fost salvat romantismul în relația Irinei cu Răzvan Fodor

Tu și Răzvan mai aveți timp doar pentru voi doi?

Da. În primul rând avem o vacanță pe an doar noi doi, o săptămâna, atât. Și-n al doilea rând, a noastră a crescut, are 11 ani, este deja un pic adolescentă. Ne da libertate pentru că acum și-o cere și pe a ei. Și atunci avem timpul nostru.

Mai faceți gesturi romantice unul față de celălalt?

Facem tot felul de mici gesturi nu în sensul clasic neapărat. Răzvan n-a fost niciodată genul cu… covor de petale de trandafiri și așa mai departe, dar că el are un stil de a fi romantic în fiecare zi fără să fie grețos (râde- n.rerd.). În fiecare zi găsește câte ceva frumos să-mi spună, în fiecare zi îmi face complimente, în fiecare zi îmi spune “te iubesc”. La fel și eu lui. Dar e așa de natural încât nici nu mai știu să-ți subliniez să ți spun…

Așa a fost de la început. Ba mai mult pot să spun că el m-a învățat să fiu așa. Eu eram destul de speriată, să spunem, un pic sălbăticuță, și cu autocenzură, să nu zic aia, să nu spun aia… El m-a învățat. A fost tot timpul foarte deschis.

Atunci când va certați, când aveți discuții, cine face primul pas spre împăcare?

Cred că eu. Știi de ce? Pentru că eu sunt cu gură mare. Nu ajungem să ne certăm niciodată cu adevărat de la lucruri cu adevărat serioase… Când sunt lucruri cu adevărat serioase facem echipa pentru că trebuie să le rezolvăm.

Ne ciondanim de la chestii mici… “Iar ți-ai pus papucii acolo”, “iar ți-ai pus cana”, el nu reacționează pe măsură cererii mele și mie mi se pare că nu mă ascultă. Și atunci ridic eu tonul de moldoveancă (râde – n.red.). Îmi dau seama după aceea că greșesc și fac eu pasul spre el.