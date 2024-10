Irina Fodor, dezvăluiri neașteptate despre Asia Express: ”Mă simt foarte rușinată față de concurenți”

Irina Fodor a vorbit despre Asia Express, dar și despre momentele în care se simte jenată în fața concurenților. Deși se bucură de această experiență, vedeta spune că în unele situații lucrurile nu sunt atât de ușoare.

Irina Fodor, dezvăluiri neașteptate despre Asia Express

. O mulțime de nume celebre pornesc în cursă. Doar cea mai bună echipă însă reușește să ajungă în marea finală, iar cei mai norocoși câștigă și premiul cel mare.

Dincolo de ce vedem la televizor însă, mai sunt câteva detalii pe care poate mulți nu le iau în calcul. Într-un interviu acordat pentru ciao.ro, Irina Fodor și-a deschis sufletul și a vorbit sincer despre Asia Express.

Vedeta recunoaște că se protejează de soare atât cât poate. Aceasta folosește cremă cu protecție solară continuu. Asta în contextul în care în urmă cu doi ani de zile, aceasta a suferit un episod crunt de alergie și a ajuns și la perfuzii.

Irina Fodor spune că medicul i-a recomandat să stea departe de soare. Iar dacă razele sunt prea puternice, aceasta este nevoită să folosească inclusiv umbrelă. Acela este însă momentul în care vedeta se simte rușinată în fața concurenților.

Când se simte rușinată vedeta

Mulți dintre ei petrec pare marte din zi în soare și transpiră. De cealaltă parte însă, vedeta este oarecum ”privilegiată”, având în vedere faptul că poate sta la umbră și totodată are suficient timp să se dea și cu protecție solară.

În același timp, . Pe de altă parte, ea știe foarte bine calvarul prin care a trecut din acuza alergiei, astfel că speră să evite o experiență similară în viitor.

„De multe ori și nu numai în legătură cu asta. Eu acum 2 ani am făcut o alergie foarte puternică la soare, eram în Mexic. Dar ceva foarte rău, adică a fost greu de ținut sub control. Ideea este că de atunci am promis doctorului că o să stau cât pot de cuminte și chiar dacă am factor de protecție, dacă simt că arde foarte tare o să-mi iau umbrela.

Momentul în care decid să iau umbrela este un moment în care mă simt foarte rușinată față de concurenți, pentru că ei stau acolo cu tot soarele acela în cap și curg apele pe ei și le e, probabil, la fel de rău precum îmi e și mie. Dar știu că dacă nu fac treaba asta nu știu cum o să arate a doua oară reacția alergică. Poate să fie ceva mult mai agresiv și e riscant să fac asta. Dar da, recunosc: mă simt vinovată”, a spus vedeta, într-un interviu acordat pentru .

Printre altele, Irina Fodor a recunoscut că noul sezon Asia Express este unul cu adevărat dificil. Concurenții ajung la înălțime, iar la fel și ea. Totodată, vor exista și multe alte provocări care cel mai probabil vor fi spre deliciul publicului.