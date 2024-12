Irina Fodor, după 14 ani de căsnicie cu Răzvan: “El gătește, asta nu înseamnă că stau ca o prințesă”. Cine face ”șmotru” în casă

Irina Fodor și soțul ei, Răzvan, au o căsnicie aproape perfectă. Se cunosc de 16 ani și sunt căsătoriți de 14, însă li se pare că momentul în care și-au legat destinele a fost parcă ieri.

Irina Fodor spune totuși că nu are un secret în ceea ce privește această căsnicie frumoasă, ci doar pur și simplu s-au găsit unul pe celălalt și se potrivesc. Iar dragostea este cea care îi unește.

Irina Fodor, 14 ani de căsnicie: “Nimic nu e mai frumos decât să îți găsești un partener cu adevărat partener în toate”

“De relație avem 16 ani, de căsătorie 14. Ce bine ar fi să fie, ce bine ar fi să existe așa o teorie sau un secret… pentru că n-ar mai fi secret. Dacă ar fi la mine, l-aș împărți cu toată lumea cu dragă inimă. Pentru că nimic nu e mai frumos decât să îți găsești un partener cu adevărat partener în toate. Și să îl iubești și să te distrezi cu el și să vrei să îmbătrânești lângă el.

Nu mi se pare nimic mai frumos pe lumea asta. Noi am fost norocoși că ne-am găsit unul pe altul. Ce să zic, le doresc și altora același mare noroc din suflet. Le doresc fericire. Cred că pur și simplu, ne iubim și atât, adică nu mi se pare că trebuie să depui niște eforturi nemaipomenite… avem chimie, râdem foarte mult unul cu altul”, a declarat Irina Fodor, pentru FANATIK.

deși au trecut atâția ani peste ei, tot mai au să-și povestească lucruri până spre dimineața, la un pahar cu vin. Nu au momente în care se plictisesc și parcă au la fel de multe lucruri să-și povestească.

Irina Fodor: “Vorbeam acum ceva timp, că am împlinit 14 ani de căsnicie, și chiar ne dădeam seama că atât de aproape ni se pare momentul în care ne-am cunoscut. E șocant de aproape”

“Avem multe de spus, nu ne plictisim. Chiar vorbeam acum ceva timp pentru că am împlinit 14 ani de căsnicie de curând, în septembrie, și chiar ne dădeam seama că atât de aproape ni se pare momentul în care ne-am cunoscut. E șocant de aproape, adică noi nu simțim că au trecut anii ăștia peste noi.

La fel stăteam și atunci până dimineața și povesteam la un pahar de vin. La fel stăm și acum, încă avem să ne spunem tot atât de multe lucruri. Asta este ceva, ori suferim noi de limbariță, ori așa a fost să fie pentru noi”, mai spune soția lui Răzvan Fodor.

Pe Irina Fodor am găsit-o la unul din evenimentele filmului în care joacă Răzvan, ”Retreat Vama Veche”, ea fiind o prezență destul de rară la astfel de acțiuni. De data aceasta a venit să-l susțina pe Răzvan, el având rol în scurtmetraj.

Era tare mândră de realizările lui profesionale și ne-a mărturisit că și acasă, actorul se descurcă de minune. Mai ales în perioadele în care ea este plecată în străinătate cu filmările pentru Asia Express. Și aici vorbim de luni întregi.

Irina Fodor: “Au fost patru luni clare în care nu ne-am văzut deloc”

“În primul an în care am venit eu la Antena 1, acum doi ani, am plecat foarte mult de acasă. Am avut mai întâi deplasarea pentru Asia, după aceea deplasarea pentru Chefi fără limite. Și după aceea, restul timpului, sunt la filmări. Un pic complicat, și el era la filmări, și așa nu prea ne sincronizam cu programul.

Eu sunt tare mândră de el că s-a descurcat ca bărbat. Tocmai pentru că na, toată lumea zice, ”hai mă, că una e să fie și soția casă”. Uite, el s-a descurcat și fără soție acasă și a reușit să țină totul pe o linie de plutire”, ne-a mai spus vedeta tv.

După 14 ani de căsnicie, acasă la Irina Fodor și Răzvan, este aceeași armonie ca la începuturi. În plus, fiecare știe cum are sarcinile împărțite. Spre exemplu, cel care este responsabil cu gătitul este Răzvan Fodor, iar la curățenie nimeni nu o întrece pe Irina.

“El gătește, eu fac șmotru cel mai bine în casă”

“El gătește, o fac și eu când nu e el pe poziție sau are filmări, normal, nu las copilul nemâncat și frigiderul gol, dar el o face mult mai bine decât mine și prefer să nu. Dar mă pricep la alte lucruri prin curte, adică asta nu înseamnă că stau ca o prințesă picior peste picior în mijlocul patului. Știu să fac șmotru, eu fac șmotru cel mai bine în casă.

De exemplu, eu mă ocup cu curățenia, îmi place să mă ocup de curte, de grădină. Nu avem așa niște roluri predefinite, numai eu fac aia și numai el face aia. Când nu se poate, unul ține locul pentru toată lumea, cum e cazul lui când sunt plecată eu, de exemplu, săracul”, a adăugat Irina Fodor.