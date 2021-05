Gina Pistol va fi înlocuită la cârma emisiunii Chefi la Cuțite, iar cei trei jurați vor lucra alături de Irina Fodor, soția prezentatorului Răzvan Fodor, care a făcut primele declarații pe această temă și va putea fi văzută începând cu ediția de diseară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sarcina Ginei Pistol era destul de avansată în momentul filmărilor, așa că blondina a fost nevoită să se retragă pentru a evita orice riscuri. Seara trecută, chefii au ales echipele alături de care vor lupta la battle-urile acestui sezon.

Soția lui Răzvan Fodor este foarte încântată în noua ei postură și a spus că Gina Pistol a ajutat-o foarte mult să se integreze în echipă și să-și intre în rol.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Irina Fodor, primele declarații despre rolul de prezentatoare Chefi la Cuțite. Ce spune despre Gina Pistol

„Dragii mei, nu vreau să mă despart de voi, dar știti foarte bine că urmează să aduc pe lume o fetiță. Ca să nu îmi simțiti lipsa atât de tare o să vă las pe niște mâini bune. Este vorba de cineva foarte special care vă știe încă de la începuturile voastre”, este anunțul pe care îl va face Gina Pistol în ediția din această seară a show-ului culinar.

Irina Fodor a preluat acest proiect începând cu battle-urile, care vor începe diseară, așa că nu i-a fost deloc ușor să se familiarizeze cu povestea fiecărui concurent în parte. Cu toate acestea, bruneta este fericită că a putut fi alături de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu în acest sezon.

ADVERTISEMENT

Soția prezentatorului de la Burlacul speră ca telespectatorii să o înțeleagă dacă face mici greșeli pe parcursul acestui sezon, mai ales că nu a venit de la început să o înlocuiască pe Gina Pistol.

„Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare, atât de mari încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat! Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

O să vedeți în ediția din seara asta, a plouat cu pupături și îmbrățișări. Tot Gina a avut grija să îmi facă un scurt ‘training’ înainte de a prelua proiectul și m-a pregătit pentru ce avea să urmeze.

(…) Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveștii pentru fiecare concurent din mers, să fiu pe fază la glumele ‘interne’ ale chefilor, și să am atenție sporită la regulile probelor, așa că sper ca publicul să îmi ierte micile stângăcii de început de drum”, este mesajul Irinei Fodor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta a glumit și a spus că era nerăbdătoare să-i vadă fața lui chef Bontea atunci când ea își face apariția în platou, care credea că a scăpat pentru totdeauna de Fodor, cu care a fost la Asia Express, dar a dat peste soția lui.

„În altă ordine de idei, recunosc, așteptam cu mare nerăbdare să îi văd fața lui Sorin când își dă seama că a scăpat de Fodor, dar a dat peste nevasta lui!”, a adăugat bruneta.

ADVERTISEMENT

Gina Pistol, înlocuită la Chefi la Cuțite

FANATIK a aflat că Irina Fodor este în negocieri cu Antena 1 și pentru a modera reality show-ul Asia Express, din moment ce Gina Pistol are o fetiță de aproape două luni și nu va putea lipsi atât de mult de acasă.

„Emisiunea ‘Chefi la Cuțite’ rămâne pe mâini bune. În locul Ginei Pistol, Antena a semnat cu Irina Fodor. Se vehiculează că tot ea ar putea prelua și Asia Express, dar aici sunt mai multe nume în joc!

ADVERTISEMENT

Până când se definitivează discuțiile, Irina Fodor a preluat Chefi la cuțite. Diseară, cel mai probabil, o să fie anunțată în mod oficial”, au fost declarațiile aflate de FANATIK.