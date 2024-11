Irina Fodor, situații limită la Asia Express: „M-am umflat, inclusiv în gură, îmi apăruseră bube în cerul gurii”

Irina Fodor, aflată la cârma emisiunii Asia Express, de la Antena 1, nu a fost ferită de situații neprevăzute la filmările desfășurate în Thailanda, Malaysia și Indonezia. Soția lui Răzvan a făcut o alergie serioasă care i-ar putea fi fatală în caz că se mai declanșează și a doua oară. Atât de gravă a fost sițuația inițială că i-au ieșit bubițe pe tot corpul, inclusiv în cerul gurii. Și asta nu este singura “peripeție” cu care s-a confruntat.

Irina Fodor, peripeții la Asia Express: „Am emoții în anumite etape ale concursului, și atunci, mă liniștesc în diverse feluri uneori spun Tatăl Nostru. Alteori…”

Spre exemplu, ea povestește că în acest sezon Asia Express a luat o bacterie la stomac. . Cum filmările nu se pot opri, prezentatoarea emisiunii și concurenții au filmat cu dureri de burtă și stări de greață.

Irina Fodor ne-a dezvăluit, în interviul acordat în exclusivitate pentru FANATIK, care este ritualul ei înainte de filmări, mai ales atunci când lucrurile sunt puțin mai tensionate.

Reziști? Nu e obositor? Și plecări, și filmări multe…

– Mai, am 36 de ani. Reușesc. Așa mi-am propus, ne-am propus, să rezistăm în primul rând. Și în al doilea rând, când spui așa ”stau 14 ore la filmări”, da, pare mult, doar că stai 14 ore… ai făcut ceva mișto, adică noi ne distrăm acolo. Eu am gășcuța mea de fete. Avem glumele noastre.

Totul se schimbă în fiecare minut, apare altceva, fac cunoștință cu un alt concurent, vine cu familia lui, aflu povestea lui. După aceea, Chefii mai fac ei o caterincă, după aceea sunt cu gașca din regie, cu gașca mea din styling. Ești tot la muncă, evident, doar că e un mod plăcut de a fi la muncă.

Ai vreun ”ritual” înainte de filmări? Poate faci ceva anume… până să începi filmările?

– Am. Beau sucuri de portocale, sucuri neacidulate sau apă de aia cu aromă. Trebuie să am tot timpul ceva la îndemână de băut. Asta în primul rând.

Am emoții în anumite etape ale concursului, și atunci, depinde, mă liniștesc în diverse feluri, uneori spun Tatăl Nostru. Alteori… nu știu… acum am primit de la un coșar adevărat, un mic coșar. Ține noroc și îl am tot timpul în geantă. Nu sunt foarte strictă așa când vine vorba de ritualuri, dar am lucrurile mele care mă liniștesc.

Irina Fodor, situații tensionate la Asia Express: „Am făcut o alergie puternică la soare și de atunci, când simt că arde…”

Cum te descurci ești plecată? Este greu? Ești, cum s-ar spune, sclifosită, la mâncare sau nu?

– Nu sunt foarte pretențioasă la mâncare, dimpotrivă. Fodor m-a și educat, ca să zic așa, de-a lungul timpului, pentru că el și știe să gătească și e un vânător de gusturi și de arome în general. Și evident, când a testat el, am testat și eu.

Când pleci și filmezi în străinătate, mănânci și preparate mai ciudate, să spunem? Sau te ferești, ți-e teamă să faci urticarii sau indigestii…

N-a existat sezon în care să nu mă umplu de ceva, adică tot timpul a existat ceva, dar nu în legătură cu mâncarea. Într-un sezon am făcut o alergie puternică la soare, acum două sezoane de fapt și de atunci când simt că arde îmi iau umbrela. Chiar dacă, sincer, mă simt jenată față de concurenți, pentru că văd că curg apele pe ei și că le e și lor la fel de rău în soare precum îmi e și mie… Numai că atunci am ajuns într-un stadiu foarte urât cu alergia asta la soare.

„Îmi apăruseră bube în cerul gurii și m-am speriat un pic. A trebuit să-mi facă niște perfuzii cu cortizon”

M-am umflat, inclusiv în gură, adică îmi apăruseră bube în cerul gurii și m-am speriat un pic. Atunci a trebuit să-mi facă niște perfuzii cu cortizon, a fost un pic mai complicată situația și n-aș mai vrea, că nu știu ce se întâmplă a doua oară, nu știi cum îți reacționează corpul. S-ar putea să fie o reacție mai agresivă, nu știu.

Altă dată, acum sezonul ăsta, de exemplu, am luat o bacterie la stomac. Se pare că e la modă prin Indonezia. A fost greuț, am luat-o aproape toți, adică n-am fost eu o excepție, numai că e greu când ai ritmul ăla de filmare, când eu trebuie să fiu cea care ridică concurenții în anumite momente în care se simt rău.

O boală, e o boală. Nu poți să o faci să treacă mai repede. E vorba de tratament. Dacă ai răcit, ești răcit cel puțin patru zile. Dacă ai făcut bacterie la stomac, cu siguranță o să verși și o să te doară burta iarăși trei-patru zile. N-ai cum să te refaci și cursa nu se poate opri, deci asta este ceva foarte clar, cursa nu se poate opri. Noi știm asta, doctorul știe asta, face totul ca să ne țină pe picioare și pe poziție, dar e mult mai greu. Normal, încercăm să ne ferim de diverse, tocmai pentru că știm cât de complicat e să fii bolnav și să mergi mai departe.

Irina Fodor, experiențe culinare la Asia Express: „Nu gustasem niciodată nutrie”

Și ești atentă la ce mănânci în general, când ești plecată la filmările Asia Express…

– Încerc, dar cât de atent poți să fii…Plus că anumite bacterii sunt în aer, în apă, nu te poți feri de ele, oricât. Eu am consumat, anul ăsta, în Malaezia și Indonezia, cred că doi litri de spirt. Tot timpul mă dezinfectam pe mâini cu alcool și tot m-am îmbolnăvit până la urmă. La mâncare sunt ok, mie îmi plac mâncărurile picante, mâncărurile condimentate. Mănânc la fel de bine și pește precum mănânc vită.

N-am pretenții. Dimpotrivă, sunt chiar curioasă, adică și sezoanele trecute când au avut câte o chestie mai interesantă de mâncat… am mâncat. Am avut la un moment dat…cred că nutrie (n.r. mamifer rozător semiacvatic originar din America de Sud) și nu gustasem niciodată nutrie și am fost curioasă și am gustat. Dar eu fac treaba asta și când mergem noi în vacanțe. Adică eu prima dată am mâncat gândaci, lăcuste când am fost în vacanță cu Fodor în Thailanda.

Pentru că am văzut tarabele alea, am zis că trebuie să fie ceva acolo, dacă toată lumea cumpără și mănâncă. Nu mi-a dat lumea peste cap, dar am încercat. Data viitoare sunt mai puțin curioasă, ca să zic așa. Am gustat și crocodil, nu știu… multe, am încercat foarte multe. Nu, n-am cenzură la mâncare. Încerc, dacă îmi place mai mănânc a doua oară, dacă nu, nu.