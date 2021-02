Irina Loghin a împlinit 82 de ani. Mesajul lui Fuego: “Te iubesc, mamă!”

Irina Loghin a împlinit frumoasa vârstă de 82 de ani, Fuego urându-i toate cele bune și un mesaj emoționant pentru cea pe care o consideră „mamă adoptivă”. Cântărețul are numai cuvinte de laudă la adresa interpretei de muzică populară de la care a învățat foarte multe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artistul, pe numele său real, Paul Surugiu, spune despre solistă că este „altruistă, darnică, sensibilă și iubitoare de simplitate”. De asemenea, solistul este uimit de forma fizică de invidiat pe care o are vedeta, chiar și la vârsta aceasta.

Cei doi artiști de renume, Fuego și Irina Loghin au construit împreună un duet de succes cu piesa „Împodobește mamă bradul”, care cu siguranță va rămâne în istorie, dar și cu multe altele. Tot împreună, de-a lungul anilor, au câștigat premii importante, printre care se numără un disc de aur și altul de platină pentru vânzări.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Irina Loghin la 82 de ani. Ce mesaj emoționant Fuego

„Azi este ziua doamnei Irina Loghin, mama mea adoptivă, omul alături de care am văzut mai bine de jumătate de planetă, am făcut două albume de succes, am câștigat un disc de platină și unul de aur pentru vânzări, multe premii, devenind o familie adevărată peste ani.

Îi doresc, după cum este firesc, ani mulți și liniștiți, putere și frumusețe a sufletului. Doamna Irina este altruistă, este darnică, sensibilă și mare iubitoare de simplitate. Niciodată nu a epatat.

ADVERTISEMENT

De la ea am învățat că e important să-i asculți pe cei care te iubesc, să le fii aproape și să încerci să lași acasă toate problemele, pe scenă fiind mereu o continuă sărbătoare, pe care trebuie și tu, oricât ar fi de greu, să o celebrezi cu demnitate, iubind cu ardoare ceea ce faci.

La drum, ea este energia grupului, bucuria noastră. De fapt, mă și uimește cum reușește să fie atât de tonică. Nu mai spun de forma în care este, făcând zilnic sport, având grijă cu sănătatea și cu felul în care arată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Probabil că folclorul nostru n-ar fi fost la fel fără glasul său, care-a reușit să pătrundă în toate zonele, fiind iubită de toată țara. Eu nu pot decât să-i mulțumesc cu tot sufletul meu, fiindcă am construit împreună un duet de succes. Te iubesc, mamă Irina!”, a scris Fuego pe pagina sa de Facebook.

„Mulțumesc Paul, fiul meu adoptiv!”, a fost răspunsul scurt și la obiect lăsat de faimoasa cântăreață de muzică populară, Irina Loghin, după ce a citit cuvintele frumoase venite din partea lui Fuego, ”fiul ei adoptiv”.

ADVERTISEMENT