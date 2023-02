Irina Loghin, botez cu fast pentru unica nepoată. Marea artistă, operată de urgență înainte de eveniment

Irina Loghin este în culmea fericirii după ce și-a botezat nepoțica. Artista și-a dorit mult timp să devină bunică și nimic nu împiedicat-o să ajungă la botez, nici măcar faptul că s-a operat de urgență cu două zile înainte de marele eveniment.

Irina Loghin și-a botezat de curând nepoata, pe Ana Alexandra, iar evenimentul a fost unul mai mult decât emoționat pentru marea artistă. Slujba religioasă a avut loc la Biserica Sf. Mihail și Gavril din Corbeanca, iar, ulterior, petrecerea s-a mutat la Săftica.

De organizare s-au ocupat îndeaproape nașii, Alina și Romeo Negoiasă- formația Alesis-, iar invitații au avut parte de numeroase surprize: ursitoarele au fost costumate în balerine, tortul tot în formă de dansatoare a fost, iar surpriza serii a constat în apariția Mirabelei Dauer, care a stat în mașină timp de o oră.

De departe, cea mai emoționată a fost Irina Loghin. și a faptului că s-a operat cu doar două zile înainte de botezul nepoatei sale, artista nu a putut lipsi de la eveniment, cu toate că pe parcursul slujbei a avut nevoie să se așeze.

„Iacă-tă că se mai întâmplă în viață. Nu știu dacă un mare necaz, dar trebuie la vârsta mea. Am avut o urgență, de aceea am stat mai spășită puțin. Am avut o hernie de disc și a trebuit să mă opereze de urgență. Numai de două zile sunt operată.

Bucuria pe care am simțit-o aici am uitat de orice durere. Pentru că odată în viață se întâmplă așa ceva”, a declarat Irina Loghin în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Irina Loghin, poezie emoționantă pentru nepoata sa

De altfel, Irina Loghin, care spune că s-ar bucura dacă Ana Alexandra i-ar moșteni vocea și i-ar călca pe urme, i-a scris și o poezie emoționantă micuței. Versurile le-a recitat în fața tuturor invitaților, cu lacrimi în ochi.

„Eu, prin parcuri cu alei/ Mulți bunici cu nepoței/ Îi vedeam cum se jucau/ Ochii mei lacrimi vărsau/ Și-l rugam pe Dumnezeu/ Să fi bunică și eu/ Să-mi strâng la piept nepoțica/ Și să mă strige bunica”, a povestit

Mioara Velicu și Maria Dragomiroiu, care s-au numărat printre invitați alături de Matilda Pascal Cojocărița și mulți alții, s-au bucurat că i-au putut fi alături colegei și prietenei lor într-o zi atât de importantă. La rândul lor, i-au urat toate cele bune micuței, pe care își doresc să o vadă cântând pe marile scene.

„Am așteptat botezul. Să vin să fiu aproape de Irina Loghin și de fiica ei. Și să-i dea Dumnezeu sănătate, să aibă noroc și o să o urmeze pe bunică-sa”, a declarat Mioara Velicu.

„Sunt foarte emoționată pentru că știu cât s-au chinuit ca să aibă această minune de la Dumnezeu și chiar Dumnezeu le-a dăruit-o. Să le trăiască, să fie sănătoasă, în primul rând, să se bucure de părinți, de bunici. Să aibă o viață presărată numai cu flori”, a spus și Maria Dragomiroiu.