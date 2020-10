Irina Loghin, cea mai sinceră mărturisire despre infectarea cu Covid: “Nu-i plăcut, că-i spital”

Irina Loghin a fost prezentă în această marți în emisiunea lui Cătălin Măruță. Renumita artistă de muzică populară a vorbit foarte deschis despre infectarea cu COVID-19.

Cosiderată o adevărată regină a folclorului, aceasta a fost invitată în cunoscuta emisiune de la PRO TV. Interpreta a povestit cum a aflat că s-a infectat cu coronavirus, dar și că acest moment a coincis cu o deplasare pe care o efecutua la acel moment.

Irina Loghin, dar și soțul ei, Ion Cernea, alături de fiul lor, Ciprian Loghin, au fost toți diagnosticați pozitiv de către medici cu mai bine de o lună de zile în urmă. Artista a avut o formă mai ușoară a bolii și a făcut testul din proprie inițiativă, când a simțit că ceva este în neregulă.

Irina Loghin a vorbit deschis despre infectarea cu Covid. Cum s-a molipsit

Irina Loghin a onorat invitația lui Cătălin Măruță și a fost prezentă în emisiunea acestuia la mai bine de o lună de la vindecare. Acesta s-a molipsit alături de o apropiată venită din Basarabia când se aflau într-o excursie și a efectuat mai multe teste.

Interpreta de 81 de ani a repetat chiar testul de Covid și toate rezultatele i-au arătat că s-a infectat. De aceea, a mers din proprie inițiativă să fie internată în spital, unde a primit un tratament corespunzător și s-a vindecat.

Artista de muzică populară a fost de părere că s-a molipsit când se afla pe litoral. Irina Loghin s-a arătat fericită că a putut să treacă cu bine peste problema medicală.

“A venit o prietenă din Basarabia și când am făcut testul așa am aflat că am coronavirus. (…) Nu am avut niciun simptom și nici prietena mea, nu și-a pierdut mirosul. Ea a trebuie să mai rămână internată că se simțea rău.”, a susținut Irina Loghin.

“(…) Nu este plăcut să stai internat că e spital. Nu ieșeam de pe holul respectiv, vedeam doar geamul deschis, dar atât. Am avut noroc de un personal medical foarte bun”, a mai susținut interpreta, în emisiunea lui Cătălin Măruță.