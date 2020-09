Irina Loghin, prima apariție de la infectarea cu coronavirus. Ce le-a spus românilor solista de 81 de ani 

Irina Loghin a suferit din pricina infectării cu noul coronavirus și le-a transmis românilor un mesaj foarte important.

Vedeta muzicii populare românești are în prezent o stare bună de sănătate, după vindecarea de maladia care a cuprins întreaga planetă. Atât ea, cât și soțul ei, dar și fiul lor, au fost testați pozitiv ca purtători de COVID-19.

În vârstă de 81 de ani, solista le-a dezvăluit multora dintre fanii ei ce are de gând să facă, în următoarea perioadă. Odată vindecată de noul coronavirus, aceasta se simte pregătită să revină în vizorul publicului.

Așa arată Irina Loghin după ce s-a vindecat de coronavirus. Ce le-a spus românilor

Irina Loghin a transmis că va reveni pe scenă, fiind vorba de un eveniment ce va avea loc în acest sfârșit de săptămână, în Buzău.

Prima apariție a acesteia a fost strâns legată de evenimentul pentru care s-a pregătit intens și pe care îl așteaptă și cei din public cu sufletul la gură.

Organizatorul concertului de pe 20 septembrie va fi Axinte, fostul membru din trupa Vacanța Mare.

Momentul apariției va fi marcat pe scenă, duminică, în localitatea montană Bâsca Chiojdului.

În imaginile ce pot fi urmărite și mai sus, Irina Loghin apare cu părul strâns într-o coafură clasică, cu zâmbetul pe buze și într-o cămașă foarte veselă, în nuanțe de roz. La toate acestea, doamna folclorului românesc a asortat o pereche de cercei supradimensionați care i-au venit de minune.

„Dragii mei prahoveni, vă aștept cu drag duminică, 20 septembrie, pe domeniul Gîrbea. Vă aștept cu cea mai mare dragoste să ne petrecem cum numai noi prahovenii știm. Vă iubesc!”, a susținut Irina Loghin.

Optimistă din fire, aceasta le-a transmis membrilor publicului că îi așteaptă la concert. Va fi primul astfel de eveniment pe care îl onorează, după infectarea cu coronavirus. Atât artista, cât și soțul, fiul lor, dar și nora Irinei Loghin, au fost confirmați pozitiv, cu mai bine de o lună de zile în urmă.

„Dragii mei, după cum probabil aţi aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să vă asigur pe toţi că sunt bine, că nu am avut şi nu am absolut nici un simptom, iar radiografia pulmonară şi toate analizele de sânge au ieşit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie iniţiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanţă de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubeşte şi m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli. Cu emoţii în suflet v-am simţit aproape în aceste zile.”, a anunțat artista, în momentul infectării.