Irina Loghin, primele declarații de pe patul de spital. Cântăreața are COVID-19

Irina Loghin a făcut primele declarații după ce a aflat că este infectată cu noul tip de coronavirus. Internată la Institutul Matei Balș din București, alături de soț și fiu, cântăreața a mărturisit că nu are niciun simptom și starea sa de sănătate este una favorabilă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Îndrăgita artistă de muzică populară a declarat în emisiunea „News Magazine”, difuzată la Antena 3, că nu stă la pat, ba chiar se plimbă prin salon. Totodată, solista a povestit că nu i-a dispărut gustul sau apetitul pentru mâncare și nici nu are febră.

Mai mult decât atât, Irina Loghin s-a ferit în ultima vreme, însă crede că a luat virusul de la Ciprian, băiatul ei, care a fost recent pe litoral cu soția. Cântăreața așteaptă să facă un alt test pentru a vedea dacă poate pleca acasă pentru că primele două au ieșit pozitive.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Irina Loghin, mărturisiri sincere de pe patul de spital, după ce a aflat că are COVID

„Am mers și mi-am făcut testul fără să am niciun simptom, mi-a ieșit pozitiv, am mers a doua zi la Spitalul Matei Balș și am repetat testul, neavând încredere în primul.

Mi-a ieșit și al doilea la fel și m-am internat. Nu mi-a dispărut gust, nu mi-a dispărut miros, nu mi-a dispărut apetitul pentru mâncare, mă simt foarte bine.

ADVERTISEMENT

Nu stau, nu zac la pat, mă plimb prin salon”, a povestit cunoscuta solistă, potrivit sursei menționate anterior.

Irina Loghin a mărturisit că atât ea, cât și soțul, Ion Cernea, și fiul sunt în momentul de față asimptomatici. Cu toate acestea cei trei sunt internați la Matei Balș, mai ales că pot da virusul din China mai departe foarte ușor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am vrut să rămân în spital să mai fac încă un test mâine. Soțul și fiul sunt și ei în spital – sunt la fel de asimptomatici ca și mine.

Cred că Ciprian a luat de la mare virusul. Eu nu am ieșit deloc, am fost destul de atentă”, a completat artista.

ADVERTISEMENT