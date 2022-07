Exclusiv. Irina Loghin, revoltată. Ce a găsit în parcurile Herăstrău și Cișmigiu: “Trăim vremuri groaznice!”

Irina Loghin, în vârstă de 83 de ani, aleargă zilnic, kilometri întregi în Parcul Herăstrău din București. Regina muzicii populare a spus mereu, că mișcarea îi face bine și că o ajută să se mențină în formă. Pe lângă acest fapt, și nu mai consumă carne de ani de zile. Irina Loghin s-a declarat dintotdeauna drept o mare iubitoare de animale. Aceasta s-a arătat extrem de revoltată de mizeria din parcurile bucureștene, care se află în subordinea Primăriei Generale și, prin intermediul FANATIK, vrea să tragă un semnal de alarmă.

Irina Loghin, revoltată că parcurile din București sunt lăsate în paragină

Irina Loghin susține că două mari parcuri din București, din subordinea Primăriei Generale condusă de Nicușor Dan, nu au fost niciodată mai murdare. Celebra interpretă de muzică populară a fost, recent, în Parcul Cișmigiu unde a găsit un adevărat dezastru. Artista a descoperit lacul secat, necurățat și spune că miroase urât.

În opinia ei, nici Parcul Herăstrău, unde aleargă zilnic, și unde vine să se plimbe multă lume, nu este mai curat. În exclusivitate pentru FANATIK, regina muzicii populare vrea să tragă un semnal de alarmă și spune că altădată parcurile bucureștene erau curate.

Cântăreața de muzică populară reclamă neglijența Primăriei Capitalei

”Am fost ieri în Cișmigiu. Este un dezastru. Lacul secat, abandonat! Este mizerie și miroase urât. Trăim vremuri groaznice. Nu mai suntem gospodari! Și în Herăstrău, unde merg zilnic, nu a cosit nimeni nimic. Iarba este mare, un dezastru și aici. O paragină. Nu mai este nimic din ce era o dată. Altădată, aleile parcurilor erau măturate”, a declarat, pentru FANATIK, Irina Loghin.

”Pandemia mai rău ne-a sălbătăcit, în loc să ne unească”

Celebra interpretă de muzică populară Irina Loghin s-a plâns și că oamenii nu mai sunt cum erau altădată, că pandemia ne-a sălbăticit, în loc să ne unească.

”Nu mai e lumea cum a fost. S-a schimbat. Iar cu pandemia, mai rău ne-a sălbătăcit, în loc să ne unească”, pretinde celebra solistă.

Artista pare tentată să plece la casa părintească din Prahova, însă acolo nu mai are pe nimeni.

”Așa aș pleca la casa părintească să stau, dar nu mai am pe nimeni acolo. Fratele meu mai merge. El merge vara, doar vara. Mama, Dumnezeu să o ierte, a murit demult…”, a declarat Irina Loghin, pentru FANATIK.

Irina Loghin, mare iubitoare de animale

Interpreta de muzică populară și fiica ei, Irinuca, sunt mari iubitoare de animale. Artista are mai multe feline în Herăstrău de care se ocupă și pe care le hrănește.

”Nu le dă nimeni să mănânce. Mi-aș fi dorit să le doresc stăpâni. Dar nenorocirea mare este că puiuții aceia mici nu stau la poze. Mamele nici atât. Am chemat pe cineva, am vrut să le ducem la doctor, să le sterilizăm, dar nu prea avem cum, din păcate”, a mai spus celebra solistă, pentru FANATIK.

Acasă, cântăreața de muzică populară mai are doar o pisică, pe care a adus-o de la Chișinău, pe nume Ana.

”Am rămas eu cu ea, două bătrâne. Se numește Ana, din familia prințeselor, din lumea bună. Fiul ei a murit”, susține regina muzicii populare.

Mihai Morar: ”Domnul Nicuşor let’s make bunul simţ great again”

Și Mihai Morar trage un semnal de alarmă pentru parcurile din București. Omul de radio a ajuns și el în Parcul Cişmigiu şi a filmat starea deplorabilă a lacului și a locurilor de joacă și a dezvăluit că nu a văzut parcuri mai murdare decât cele din Capitală.

“După 3000 de km în România, m-am întors în Bucureşti, şi am vrut să-mi scot copiii în parc. Am ales Cişmigiu. În 2 săptămâni, în turneul Radio Aventura am văzut aproape toată țara. Oraşe mici, oraşe mari, oraşe bogate, oraşe sărace, însă n-am văzut niciunul la fel e murar cum e Bucureştiul, cum e Cişmigiul.

Aşa arată un loc de joacă pentru copii, în timpul vacanţei, aşa arată lacul Cişmigiu în plină vară, aşa arată aleile celui mai frumos parc din București, şi aşa arată o bancă pt îndrăgostiți. Cel mai bogat oraș al României, este plin de sărăcie. Domnul Nicuşor let s make bunul simţ great again”, a spus Mihai Morar.

Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București a anunțat că urma să plătească 17 milioane de euro pentru curățenia parcurilor

De-a lungul timpului, FANATIK a scos în evidență situația parcurilor din București care au ajuns o adevărată groapă de gunoi. În ultimul timp,

Șobolanii au început să umble nestingheriți pe alei ziua în amiaza mare, dar și insectele sunt la ele acasă. Pe toate acestea le-a avut capitala și în vara anului 2021. Pe atunci, primarul Nicușor Dan spunea că nu sunt bani pentru parcuri. Însă, la începutul anului, Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București a anunțat, după ce a fost criticată, în nenumărate rânduri, că va rezolva situația. Mai mult,