Irina Manea, dezvăluire neașteptată. Ce obicei are soția lui Cristi Manea la 27 de ani

Irina Manea este extrem de activă în mediul online și de altfel este și foarte sinceră cu urmăritorii ei. Iată că de această dată, soția lui Cristi Manea a abordat un subiect ceva mai sensibil, chiar intim.

Ce obicei are Irina Manea

Irina Manea nu se ferește să recunoască că mai sunt momente în viața ei în care este vulnerabilă. Acesta este și motivul pentru care, deși are 27 de ani, nu a renunțat la un obicei pe care îl are încă din copilărie.

Este vorba despre jurnalul ei. Soția lui Cristi Manea are mai multe agende, iar printre altele și un jurnal personal. Acolo scrie despre visurile sale, coșmarurile pe care le are, dar și despre dorințele ei.

De asemenea, când are diferite stări și chiar și frustrări, acest jurnal o ajută să se descarce. Și tot acolo, tânăra notează ce simte, dar și . Iar acest obicei o ajută de fiecare dată să se simtă mai bine.

„Un lucru despre mine e că țin mai multe agende, inclusiv jurnalul meu personal. (…) Jurnalul meu personal pe care eu nu l-aș deschide vreodată. Avem aici de la coșmarurile pe care le am, de la un vis frumos, de la dorințele mele din viitor cele mai wild, până la cele mai amare frustrări, lucruri pe care le-am învățat în ultima perioadă, pe care vreau să le schimb la mine, lucruri care îmi plac.

Este tot ce simt, de fapt. Când simt că mă apasă anumite lucruri le scriu. Scriu cel mai rău scenariu și îl disec să văd ce s-ar putea întâmpla, gândurile astea care nu mă lasă să dorm noaptea”, a povestit Irina Manea, pe contul personal de Instagram.

Soția lui Cristi Manea scrie în jurnal de când era mică

Tânăra povestește că încă de când era mică avea un jurnal. Atunci avea și propriul alfabet, iar faptul că scria tot ceea ce simțea a ajutat-o să treacă prin diferite stări ori evenimente din viața ei.

În prezent nu simte nevoia să scrie tot timpul. Pe de altă parte și când face acest lucru se simte mult mai creativă. Totodată, Irina Manea recunoaște că ajunge să se și stimuleze singură.

„E un proces. Nu simt tot timpul să scriu aici, dar am devenit destul de creativă odată ce am început să fac mai mult exercițiu și mă simt mai echilibrată. (…). Câteodată e prea mult și nu simt să scriu și înțeleg asta. Dar l-am creat, mi l-am secționat așa încât să fie interesant, să mă stimulez”, a mai completat ea.

Cu ce probleme se confruntă tânăra

Amintim că în urmă cu doar câteva zile, . Mai exact, este vorba despre o serie de probleme cu părul.

Irina Manea recunoaște că în ultima vreme i-a tot căzut părul. Și mai mult de atât, un gol pe care îl avea a ajuns să se mărească. Aceasta a precizat că va merge la un specialist și că speră să rezolve această problemă.

„Ieri înainte să plec la sală m-am uitat în oglindă și la spate să văd cum arată părul meu. Eram curioasă cum arată acea chelie. Acum câțiva ani povesteam despre un mic gol. Acel gol s-a mărit. L-am revăzut după câțiva ani. Ori pentru faptul că îmi port cărare non stop, ori chiar îmi cade părul”, le-a povestit ea urmăritorilor săi.